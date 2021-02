“Esa demanda no tiene asidero jurídico”: alcalde local Luis Negrete

Negrete dice que los argumentos del demandante no tienen asidero legal y explicó que no fue personero auxiliar.

“Yo no era personero auxiliar, sino otro de los que estaba ternado, que se llama Luis Ernesto Ramírez, que está en la Personería. El año pasado, en octubre, presentaron esa demanda. El año pasado se cayó la audiencia inicial porque los planteamientos de la demanda estaban mal elaborados y tuvieron que mandarlos a redactar de nuevo. Después de hacer esto fijaron una nueva fecha para la audiencia, que finalmente fue la que se hizo hoy -ayer-. Esa demanda no tiene asidero jurídico, pero la presentaron y hay que atenderla. Estoy tranquilo porque es una demanda infundada. No está bien soportada”, explicó Negrete.

Ante la demanda, teniendo en cuenta que vincula a los miembros de la Junta Administradora Local, el edil Damián Hernández señaló que, cuando se conformó dicha terna, Negrete no ostentaba el cargo de personero auxiliar.

“A la fecha de elección, cuando se conformaron las ternas, Luis Hernán Negrete no ostentó el cargo que se menciona. Para mí esa demanda es confusa porque quien ostentaba ese cargo es otra persona que estuvo en la terna, que es Luis Ramírez. Él también integró la terna y cuando el alcalde se decidió, lo hizo por Negrete.

“Indistintamente de eso, hay un decreto que es el 0581 del 2004, en donde se establece en su artículo 17 realmente lo que se necesita para ser alcalde local, que es básicamente ser ciudadano colombiano. El artículo 18 también habla de las inhabilidades para poder ser alcalde local, y en ninguna de esas normas, que son taxativas, se establece que no puede ser alcalde local una persona que haya ocupado un cargo público dentro de un tiempo específico ni nada por el estilo. Por eso considero que esa demanda no tiene asidero legal y considero que no va a prosperar”, indicó el edil.