“Ese proceso de nulidad es una pataleta de ahogado”: William Dau

Fueron cinco días los que le dio el Tribunal Administrativo de Bolívar al Distrito para responder varias preguntas referentes al proceso judicial que se libra contra el alcalde William Dau Chamatt, consistente en una demanda de nulidad electoral.

Se trata del proceso que entabló la ciudadana Mariana Angélica Mendoza Marín el año pasado, quien alega que el hecho de que Dau tuviera acciones en la empresa Aguas de Cartagena cuando fue electo, lo inhabilitaría para ejercer el cargo de alcalde mayor.

Sin embargo, el alcalde dice que ya desde marzo había respondido a esta petición. Además, cree que este es uno de los procesos en su contra que no prosperará.

“Desde jurídica se le respondió desde marzo al Tribunal, pero le volvimos a mandar la respuesta otra vez. Sé que estos procesos de nulidad en mi contra son pataletas de ahogado; como este hay otros diez o doce procesos en los que demandan mi elección. Son procesos que sabíamos que iban a interponer los malandrines, pero yo por eso no me preocupo. Sergio Londoño fue y es accionista de Aguas de Cartagena, pero a él nadie le dijo nada, me la tienen velada es a mí”, indicó el alcalde.

En su petición, el Tribunal Administrativo de Bolívar le pide al Distrito que indique cuál es la naturaleza jurídica de Aguas de Cartagena, qué porcentaje tiene el Distrito sobre esta y que certifique si el alcalde William Dau es el presidente de la Junta Directiva de dicha empresa.

De la misma forma, el Tribunal Administrativo de Bolívar le pidió a la Procuraduría Provincial de Cartagena que envíe copia del expediente disciplinario contra William Dau en su calidad de accionista de Aguas de Cartagena.