“Eso de los 20 mil millones es una calumnia más de Dau”: Dumek Turbay

Al respecto, el alcalde le indicó a El Universal que: “Dumek aún no es candidato, pues aún no está inscrito. Él es un tipo que quiere aspirar y mientras tanto yo puedo como ciudadano pedirle claridad. Además, yo a él lo tengo denunciado penalmente y yo por eso no me voy a quedar callado; ni voy a dejar de echarle en cara todos los procesos que él tiene, muchos de ellos que yo investigué y denuncié antes de ser alcalde, ¿para ahora callarme porque él dice que es candidato y no puedo darle palo? Claro que puedo darle palo por corrupto, no por aspirante y político, sino por corrupto”.

“Su miedo lo responderé con garantías”

Con relación a los cuestionamientos del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay expuso a este medio lo siguiente: “Las reacciones del alcalde siempre son inapropiadas e ilegales. Percibo de parte suya un profundo miedo ante la posibilidad de que yo pueda ser el próximo alcalde. Entiendo su temor porque desde hace cinco años, de la manera más miserable y cobarde, ha practicado la política de la infamia, de la calumnia y del atropello conmigo y mi familia, con mi esposa y con mis hijos”.

Y aseveró: “Él pensará que siendo yo alcalde será el peor escenario para él, por lo que le quiero dar dos mensajes: primero, que esté tranquilo porque la elección será el 29 de octubre y segundo, que si Dios y el pueblo de Cartagena me da la oportunidad de ser su alcalde, él tendrá de parte mía todas la garantías. Todo el respeto y que si encontramos irregularidades se tramitarán acorde con la ley y en los entes de control, no ventilándolas en redes sociales a través de la calumnia y la difamación. Debe estar tranquilo para que no siga cometiendo errores y violando la ley”.

Según la posición de Turbay, el mandatario de la ciudad no da garantías para el ejercicio electoral que se viene. “Con esa beligerancia, como ha sido siempre su actuación conmigo, me pregunto qué garantías tengo de aspirar y que mi proyecto sea respetado por él y su gabinete. Garantías de que no habrá una persecución basada en la calumnia. Es mejor que la energía que usa para difamar en redes sociales la pusiera a disposición de resolver todos los problemas de la ciudad, y así creo que Cartagena estuviera en mejores condiciones y no en el descontrol que hay. Tiene diez meses parar recuperar la esperanza de la gente”, expuso.