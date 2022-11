“Esperemos que deje atrás todo lo malo”: Gloria Estrada sobre Lidy Ramírez

El mandatario ha afirmado en distintos espacios y canales que, a su parecer, los concejales lo “toman del pelo” al no aprobarle su proyectos de acuerdo, llevados al Concejo por sus funcionarios; sin embargo, para Estrada la realidad es otra.

“Quiero decirle al alcalde Dau y a Cartagena que el Concejo no aprueba proyectos por el bien de la ciudad. No es nada personal. Además, son muchísimos los proyectos que hemos aprobado a esta administración. Sin embargo, el problema no es la aprobación, el inconveniente radica en la ejecución, pues muchos de los secretarios y directores de entes descentralizados parece que solo están para ganarse el sueldo y poco les importa sacar a la ciudad adelante”, expuso la concejala.

Con respecto a Ramírez, la política liberal indicó: “Esperamos que se mantenga el respeto por la democracia y dejar atrás asuntos personales y comentarios mal intencionados por parte de ella. Ojalá que realmente venga a construir y no por el contrario atrasar o a dividir lo que hemos avanzado bajo el marco de la legalidad”.

Y concluyó: “Siempre trabajaremos por el bienestar de la ciudad, pero nos duele y hago un llamado al alcalde para que revise cuáles de sus secretarios están dando la talla, según lo manifestado en su campaña de querer salvar a Cartagena. No es posible que tantos recursos estén quedando sin ejecutar y las obras ahí a la espera”.

Por su parte, Lidy Ramírez expuso: “Agradezco al señor alcalde por su confianza y el mensaje que quiero expresarle al Concejo es que nos queda un año para trabajar por la ciudad. Tenemos que demostrarle a la ciudadanía que podemos trabajar a pesar de nuestras diferencias políticas y personales. Hay es que pensar en los que votaron por esta administración y por el Concejo, priorizando sus beneficios sobre cualquier controversia. Hagamos un acuerdo de paz”.