“Esta pelea la vamos a llevar a instancias internacionales”: Dau

“Ahora sí están actuando investigándome”

William Dau reaccionó a esta nueva investigación disciplinaria en su contra en su redes sociales, alocución en la que criticó el actuar del órgano de control y anunció su próximo movimiento.

“Esa es la Procuraduría. Una entidad que tiene una cacería de brujas contra mía. Ahora sí están haciendo algo por Cartagena investigándome. Ya van como 100 procesos en mi contra, todas las semanas llegan dos o tres oficios a mi residencia. Si en verdad hicieran su trabajo e investigarán a los que se roban el billete, tendría valor su rol; pero van es contra el alcalde honesto y anticorrupción que denuncia a los que sí tienen que investigar”, indicó.

Y anunció que tomará medidas contra la Procuraduría: “Como les canto la tabla a los corruptos, pues eso a ellos los incomoda. Lo que está tratando de hacer la Procuraduría es ahogarme, pero ya yo no me asusto tan fácil. Esta pelea la vamos a llevar a las instancias internacionales porque no se van a burlar del pueblo cartagenero que me eligió libre y democráticamente para combatir la corrupción”.