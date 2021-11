Este es el legado político del gobierno Duque en materia juvenil

Los jóvenes de Colombia respondieron al llamado, tenemos hoy en día más de 41 mil candidatos inscritos, tenemos listas en todos los municipios de Colombia, pero adicionalmente son muchas las listas que tenemos, más de 7.900. En las últimas elecciones a los Consejos Municipales tuvimos alrededor de 9 mil listas, pero esto es diferente, los consejeros de juventud no tienen sueldo, ni reposición de votos, ni financiamiento estatal de las campañas.

Nosotros somos el Gobierno que ha construido la política pública de juventud más robusta que se ha hecho en Colombia, no solo desde el Plan Nacional de Desarrollo, sino también atendiendo a los llamados de acción de los jóvenes, hemos puesto a funcionar el Consejo Nacional de Política Pública de la Juventud, que tiene más de 103 programas dirigidos a los jóvenes, entre esos la educación pública gratuita, jóvenes propietarios, el programa de empleabilidad más grande que se ha hecho como es Sacúdete.

Todo esto permite que tengamos un sistema participativo en el cual la voz de los jóvenes tienen una incidencia real, franca y sincera y no de alguna manera simplemente para mostrar que los jóvenes participan, sino que realmente tienen incidencia en lo político.

Yo no creo eso, estoy totalmente seguro que esos consejeros de juventud van a cambiar la democracia en Colombia y la forma de hacer participación en lo público. Aquí estamos inaugurando un nuevo concepto que es la ciudadanía juvenil, personas desde los 14 años votando, eligiendo sus consejeros no sólo desde los 18.

Colombia tiene una ley estatutaria de jóvenes que nos permite afrontar los retos que tenemos por la juventud, no solo por contextos nacionales y coyunturales, sino también históricos y globales que tiene el país y el mundo en medio de una cuarta revolución industrial.

¿Cómo se garantizará que estos cargos serán realmente utilizados por los jóvenes y no por los partidos políticos que los representan, más cuando se avecina la campaña electoral?

La misma práctica lo ha demostrado, antes los jóvenes eran los que tenían en las campañas para pegar afiches, llevar refrigerios, para atender a puertas las reuniones. Hoy en día los protagonistas de la política son los jóvenes, uno ve es a congresistas, a concejales, a diputados, a miembros de los partidos políticos, acompañando a los jóvenes en el liderazgo y con todo el foco sobre la juventud.

Yo aspiro a que en estos consejeros de juventud estén los próximos senadores de la República, los próximos representantes a la Cámara, alcaldes, ministros, presidentes, porque eso es lo que necesitamos, liderazgos que tengan experiencia y que tengan ideas nuevas y con este mecanismo los jóvenes van a adquirir ambas cosas.

En redes sociales el malestar principal de los jóvenes es la estigmatización cuando salen a manifestarse. ¿Cuál es su posición de la consejería frente a este tipo de hechos en los que finalmente buscan ser escuchados?

Es todo lo contrario, este Gobierno ha respetado la manifestación pública y pacífica, pero adicionalmente hemos abierto los canales de comunicación para entender esos malestares y las propuestas de los jóvenes que se manifiestan, en eso hemos sido totalmente contundentes, hicimos el pacto Colombia por las juventudes, el ejercicio de participación democrática más importante para la construcción de soluciones que se ha hecho en el país con lo jóvenes.

Participaron 15.000 jóvenes de los 32 departamentos en todas las ciudades del país, tengo que ser sincero, participaron jóvenes que marchan, pero también otros que no marchan, participaron jóvenes sin capucha de los que se autodenominaron de la primera línea, pero participaron jóvenes emprendedores que se vieron afectados por los bloqueos.

Si vamos a sacar adelante el país, es que a partir del disenso que se encuentre, podamos construir consensos, tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a transitar de conversaciones sinceras a conversaciones constructivas, eso lo hacemos si entendemos que las opiniones de las personas no son brechas que nos dividen como sociedad, sino puentes que nos permiten construir una conversación.

Aquí hemos dado todas las garantías a la manifestación pública y pacífica, pero también todo el apoyo, respeto y admiración a nuestra fuerza pública, pero también toda la exigencia en términos de protección de los derechos humanos y la legalidad por la que están vistas sus acciones. No todos los que marchan son violentos, pero tampoco puede ser estigmatizada la fuerza pública, este país tiene dos grandes propósitos: no generalizarnos y no estigmatizarnos.

Hay un proyecto en el Congreso para que los jóvenes puedan ser congresistas a partir de los 18 años, el cual ya va en tercer debate. ¿El Gobierno apoya ese proyecto?

Nosotros estamos concentrados en las elecciones de los Consejos, que son un mecanismo de participación de los jóvenes que nos permite ahondar en sus voces constructivas, esas conversaciones hay que darlas, pero por el momento hay que fortalecer el sistema ciudadano de juventudes que ellos mismos construyeron y posteriormente iremos dando el resto de conversaciones.