“Esto es una vulgar persecución política”: Armando Córdoba ante moción

Intimidaciones

El secretario también dijo que las Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) en la secretaría se han reducido en comparación con otros años y asevera que recibe intimidaciones.

“Hemos contratado menos OPS que lo contratado por otros secretarios en la última década. Salieron a decir que teníamos exceso de OPS y salieron a propalar esas mentiras. Lo único que les pido es que sigan atacando, no tengan piedad y mientan todo lo que quieran. Lo único que pido es que nuestra integridad física siga prevaleciendo. Si nos quieren fuera de la secretaría, saldremos, pero que con la mentira no se trascienda a hechos físicos, porque he sentido el asedio de quienes quieren herir físicamente. Día y noche lo he sentido”, aseguró Córdoba.

El secretario indicó que se ha sentido atacado e irrespetado por los concejales, dejando ver que hacen falta garantías y que por eso pedirá el acompañamiento de grupos de defensa de derechos humanos.

“He tratado a todos los concejales con respeto y dignidad, he sido tratado de mentiroso y no tuve la oportunidad de defenderme, pido respeto. Si tenemos que irnos porque no hemos cumplido, tenemos que ser capaces de aceptarlo, no tenemos miedo de irnos, pero no estamos seguros de que por hacer nuestra labor seguiremos siendo socavados. Qué es lo que nos están cobrando, porque el sentido común del pueblo cartagenero debe saber que recibimos la ciudad hace año y medio, y en marzo empezó el peor mal de toda la humanidad en cientos de años, que es la pandemia. Por qué nos exigen resultados que saben que física, técnica y legalmente no puedo cumplir por todas las circunstancias en las que estamos”, agregó.

Así mismo, rechazó los señalamientos de algunos veedores que se refirieron a su gestión en una sesión pasada, diciendo que lo que hicieron parecía una encerrona.

“Algunos veedores han propalado una cantidad de mentiras y falsedades, parece que estuvieran aliados con una estructura política que busca socavar a Cartagena y han querido sembrar en la población la impresión que es que no se está haciendo nada, como si nosotros lleváramos 20 años en la secretaría, como si lleváramos 10 años en entidades del distrito, y no llevamos eso (...) Las veedurías que armaron para atacarme me van a seguir atacando. Lo que nos están haciendo no es otra cosa que una vulgar persecución política. Nunca se habían ensañado tanto contra una persona como contra nosotros, ya no es el secretario, es contra una persona. Tuve que escucharlos a ustedes veedores, ponerse del lado equivocado de la historia (...) No se equivoquen, no engañen a la gente, no hagan parte de la ruina a la que han conducido a Cartagena”, concluyó.

Tras los argumentos esbozados por Córdoba, el Concejo someterá hoy ante la plenaria la moción de censura y decidirá por votación si el alcalde William Dau tiene o no que apartar a Córdoba de su cargo.