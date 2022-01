“Estos procesos judiciales están sustentados en mentiras”: Piedad Córdoba

Piedad Córdoba.

Córdoba además afirmó que el informe que recibió Duque no corresponde a la autoridad judicial de Ecuador y no fue aprobado en el legislativo de ese país, calificó el informe como parcializado y con irregularidades que no tiene pruebas verificas. Por otro lado, calificó a Villavicencio de corrupto y de tratar de ocultar las investigaciones que se adelantan en contra del presidente Guillermo Lasso.

“El enésimo montaje judicial en mi contra, no tiene otra finalidad que afectar mi buen nombre, mi derecho a hacer política, mi candidatura por el Pacto Histórico y mi público apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro”, afirmó la candidata al Senado.