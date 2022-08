“Estoy analizando mi renuncia”: Aroldo Coneo, alcalde de la Localidad 3

“No es primera vez que gano un concurso público, pues en repetidas ocasiones he ganado y varios cargos los he obtenido a través de convocatorias públicas. He trabajado en juzgados administrativos, en la Gobernación de Bolívar, en la Gobernación de Antioquia, en el Concejo de Cartagena y en el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA)”, indicó Coneo.

Y resaltó: “Me falta menos de año y medio en la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, pero la sensatez, al ganar este concurso, es de analizar muy bien todo el panorama y tomar una decisión. Sin embargo, aún no he renunciado; pero, de hacerlo, no tardaré en informarlo”.