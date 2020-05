Excandidato a la Alcaldía presenta propuesta para enfrentar el COVID-19

El excandidato a la Alcaldía de Cartagena, Andrés Betancourt González, envió el pasado lunes una propuesta al alcalde William Dau para hacerle frente a la emergencia sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

En el documento de nueve páginas, Betancourt González expone una serie de estrategias para que puedan ser analizadas y enriquecidas por expertos y con inteligencia colectiva a fin de frenar no solo el numero de contagios sino también superar la crisis actual. Lea: Con 79 contagiados y 1 muerto, Cartagena llega a 768 casos de COVID-19

Bajo el titulo de “Atrapados con Salida”, el consultor en gobierno sostiene que tras un análisis “exhaustivo de varias fuentes académicas, científicas y de medidas utilizadas a nivel nacional e internacional” propone cuatro alternativas a disposición de William Dau.

La primera tiene que ver con la conformación de un cerco epidemiológico territorial: para Betancourt el primer aviso que toca evitar como ciudad es la contaminación cruzada.

“Hasta el momento el virus ha hecho presencia en 100 barrios aproximadamente, el 25% de la ciudad. Si seguimos con las medidas de pico, cédula y género permitiremos que los habitantes de los barrios contagiados se movilicen a otros barrios con el riesgo de extender la contaminación cruzada y permitir que la infección llegue a los demás barrios, es importante aprovechar la extensión de la cuarentena nacional y contraer el aislamiento a nivel territorial por barrios, unidades comuneras, localidades y corregimientos”, señala.

Para ello, contrasta lo que ocurre en Chile con su estrategia de “cuarentena por zonas” en un modelo de microsimulación matemático según el cual se evitará que haya un “aumento exponencial de contagios cuando acabe el confinamiento”.

“Esta no es una medida excluyente. Al contrario, es una medida de protección porque hay que dividir los barrios. Cada barrio tendrá un cerco por los próximos 15 a 21 días; tiempo para evitar la movilización ciudadana entre sectores afectados a sectores no infectados o libres de COVID, tendríamos el tiempo para proteger a la población no infectada y permitir que la población infectada pueda recuperarse. Incluso los habitantes de Martínez Martelo y Palenque ya lo están implementado”, dice Betancourt.

El excandidato a la Alcaldía explica que esta estrategia ha sido implementada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras anunciar nuevas medidas contra la pandemia en esta capital.

La segunda estrategia apunta al desarrollo económico territorial: Esta permite a los habitantes de cada barrio llevar una vida casi normal, utilizando todas las medidas de bioseguridad y de autocuidado y responsabilidad exclusivamente en su barrio o sector, activando la economía comercial y laboral por sectores.

La tercera es efectuar un control de entrada y salida territorial que Betancourt explica así: “Solo podrán salir quienes después de hacer un examen y una evaluación rápida se certifican diariamente como no portadores y/o agentes cero riesgos, esta medida no podrá superar los 21 días”.