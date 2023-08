Exmiembro del gabinete Dau critica a su administración desde el Concejo

“Es una respuesta la verdad desastrosa. Leyendo parte de esta respuesta, de verdad que es triste. Yo siendo el Alcalde le pido la renuncia a la funcionaria. No es capaz de reconocer su incapacidad de manejar Transcaribe. Yo soy un defensor de lo público y no he creído nunca, que lo privado sea mejor que lo público. El día que acepte esa tesis de verdad que prefiero no ser más servidor público”, afirmó.