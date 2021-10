Fajardo arremete contra el “Partido Liberal de César Gaviria”

“Con el Partido Liberal de César Gaviria, que apoya el clientelismo, que se han nutrido de ese clientelismo, que ha apoyado al Gobierno del presidente Iván Duque, que un día cambia para una o para otra cosa, no hay posibilidad de cambio. Podemos cambiar, pero no tiene que ser con las viejas prácticas de la política en Colombia”, dijo, explicando que no se trata de un problema personal con este, sino de la forma como se enfrenta la política.

“¿Cuál facho? La seguridad es importante y no hay una sola persona en el país que no tenga claro la importancia de la seguridad. Para salir tranquilo de tu casa y hacer negocio se necesita la seguridad, pero no puede considerarse ‘facho’ a una persona que esté preocupada por el bienestar de la sociedad (...) Creo en el concepto de la autoridad y de defender a la gente, una seguridad integral. Esto no es de izquierda o derecha, la seguridad es inversión social, hay que garantizarla. Si por defender la seguridad algunos sectores me consideran de derecha, pues bienvenido el calificativo; y si por garantizar la educación me consideran de izquierda, bienvenido el calificativo. Démosle bienestar a la gente, eso es lo que hay que hacer”, respondió Gutiérrez.

Luego, Acevedo le mencionó a Alejandro Gaviria que Gutiérrez lo había tildado de incoherente en un video.

Gaviria respondió: “No es incoherente. Federico, usted cogió un pedacito de esa grabación donde yo decía eso y en el fondo lo que estábamos queriendo decir era lo mismo, que la seguridad requiere una política integral y temas de convivencia, y sobre todo políticas preventivas que tengan garrote, pero también zanahoria”.