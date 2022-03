Fico asegura que su candidato vicepresidencial representará a las regiones

Resaltó además que “busco gente honesta, que le guste trabajar por la gente, que no se quede en Bogotá encerrado, porque ni él ni yo vamos a estar encerrados, a mí la gente no me va a ver gobernando desde un Palacio como si fuera un príncipe o un rey, a mí me gusta es la calle, me gusta saltar suela, irme para los barrios, a las veredas, así me verán resolviendo problemas, tener conocimiento del país y ya tendremos el nombre”.

Finalmente destacó que “debe ser una persona que tenga una vocación de servicio inmensa por el país y que por supuesto entienda lo que significa un proyecto y una responsabilidad en el momento que tiene Colombia, que sea muy sensible a los temas sociales”.