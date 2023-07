Fiscalía archivó proceso contra miembro del gabinete de Dau

El denunciante argumentaba que el director del DATT no tenía las facultades para emitir dicho oficio y usurpó facultades que son del alcalde; no obstante, el ente acusador determinó que Galván Carbono cumplió con sus facultades, otorgadas en el artículo 13 del Decreto 736 de 1990.

“El registro del oficio es una función propia del director del DATT, quien comunica el contenido de una decisión proferida por el alcalde, es decir, es un acto funcional, por tanto, no puede concluirse que la exhortación del que fue objeto el representante legal de Coointracar pueda considerarse como una forma de suplir las funciones del primer galeno o lo que es lo mismo, no puede considerarse como un acto invasivo de competencias de otros servidores públicos, por lo que no se abusó del cargo, ni se realizó funciones públicas diversas de la que sobre el particular le regían”, indicó la Fiscalía.