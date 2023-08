“Francia es así y no voy a dejar de ser lo que soy”: Francia Márquez

Tengo unos rasgos físicos que me hacen ver así, pero no significan que esté brava, son los rasgos de una mujer negra que ha dedicado su vida al cuidado de los territorios y sus comunidades. Hay una expresión personal que no voy a cambiar, por más que me digan. Esa fue una discusión en campaña, los de ‘marketing’ político querían que yo hiciera no sé qué, que me vistiera de cierta manera, pero yo no voy a cambiar, Francia es así, no voy a dejar de ser lo que soy: una mujer contenta, alegre y orgullosa de mi esencia.

Desde 2021 cuando inició su vida política nacional no ha dejado de ser figura. Primero como precandidata en una consulta, después en una elección presidencial y ahora como vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, se ha convertido en un referente principal para hablar del gobierno de izquierda que tiene Colombia en este momento. Lea: “Si no votamos bien, regresarán los peajes a Cartagena”: Alex Flórez

Jamás. Nunca he tenido reuniones con él. Creo que nos hemos encontrado en algunos momentos donde los dos hemos coincidido, pero que haya tenido reuniones, no.

Eso sí, como lo ha manifestado el mismo presidente, la justicia no se puede politizar, debe operar de manera independiente e imparcial. Es una situación muy dolorosa para él y, como madre y padre que he sido para mis hijos, le expreso mi solidaridad, reiterando mi confianza plena en su integridad y rectitud.

Yo no defino si me ponen ambulancias o no, eso lo hace ese equipo de seguridad, basado en sus estudios de riesgo y lo que significa para ellos lo que es proteger al presidente, la vicepresidenta y sus familias.

No he realizado exigencia alguna. Yo no defino en términos de seguridad cuáles son las herramientas que se requieren para mi protección. Las valoraciones de riesgo las hace el equipo de seguridad. Hay una normatividad y los protocolos, los esquemas, los vehículos que componen las caravanas del presidente y la vicepresidenta los definen la Jefatura de Protección Presidencial, que es la directamente encargada de ello.

Yo no le dije “de malas” a la sociedad colombiana, se lo dije a algunas personas que cuando estaban en el poder han hecho lo que han querido con el Estado, han usurpado los recursos de la Nación, han hecho y han deshecho, han gobernado solo para sí mismos, y que cuando una persona como yo llega a esta posición, entonces no puede acceder al derecho a la seguridad y dicen que me estoy gastando los recursos. Es como que su protección sí importaba, pero la mía no. Tampoco por lo de la Primera Línea. He defendido esos jóvenes que se pusieron de pie para exigir justicia social, que es por la que ahora estamos trabajando como gobierno.

Creo que hemos avanzado en hacer lo correcto, trabajamos con el corazón bien puesto por el bienestar, la dignidad y la paz de Colombia. Hay quienes dicen que yo me he vuelto burócrata o soberbia y eso no es cierto. Yo tomé esta decisión de ayudar a gobernar y trabajar por nuestro país, desde esta posición en el Estado. Estoy contenta, aunque a veces me entristece la injusticia, la guerra, la violencia, el racismo, pero aquí estamos firmes, construyendo país y apostándole a ese cambio.

Nosotros vamos a trabajar por la igualdad social y territorial, y esto no se hace solo con una ministra, se requiere de un equipo fuerte y comprometido. Si comparamos este ministerio con otros, si analizamos la misión a cumplir, no es una exageración el número de funcionarios asignados. El desafío que tiene este ministerio es el más grande de la Nación. El desafío de la igualdad y la equidad si antes se hubiese trabajado no se hubiese bañado en sangre el país como ha sucedido.

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y no vamos a superar esa desigualdad haciendo lo mismo de siempre: poniendo soluciones desarticuladas sin abordar de manera sincronizada la raíz del problema. Invertir en la población más vulnerable de este país no puede verse como un gasto innecesario o como más burocracia, al contrario, es la oportunidad para reconocer que el Estado no ha cumplido su mandato constitucional de garantizar la igualdad y la equidad.

Ni aislada, ni invisibilizada. Yo asumí unas funciones específicas y aunque quizás no he podido avanzar en la forma en que quisiera, mi papel ha sido enfocarme sobre todo en la creación del Ministerio de la Igualdad, que está dirigido a la población a la que en campaña le hablé: “las y los nadies”, y hoy tener una institucionalidad para atender esta población ha sido mi prioridad y mi mayor esfuerzo. En este gobierno, desde la Consejería de la Mujer, hemos logrado aumentar el presupuesto para la garantía de los derechos de las mujeres; para la población LGBTIQ+ creamos una gerencia para trabajar por ella.

Tenemos una relación sincera, somos personas muy honestas. Cuando pasa algo que no nos gusta, nos lo decimos con tranquilidad. Me siento orgullosa de estar al lado del presidente porque es una persona que todo el tiempo está pensando en la justicia social y eso pocas veces se ve, lo que se ha visto en el pasado es que a veces el presidente piensa una cosa y su vicepresidenta otra. Aquí no, aquí hay mucha coherencia política entre los dos.

La gente de este país, en medio del conflicto armado, de la incertidumbre, del abandono, es capaz de sonreírle a la vida. Y eso es algo que por más que quieran, no nos van a quitar. Al pueblo no le van a quitar la capacidad de asombro, de sentir alegría, de sonreír, eso no nos lo va a quitar nadie y es algo por lo que toda la sociedad debería luchar, luchar por la felicidad, pero no lo hacemos. Me cuestionan porque visito los territorios, porque bailo, porque soy feliz y no debería ser así. ¿Cuántos vicepresidentes han visitado los sitios a los que yo he ido? Tierradentro, Nuquí, Timbiquí, la cárcel La Modelo.

¿Qué les responde a quienes dicen que usted es solo la vicepresidenta del Pacífico?

Soy la vicepresidenta de toda Colombia. El presidente, entendiendo que el Pacífico es una de las regiones más desiguales e inequitativas del país, y por su compromiso en avanzar en la justicia social, me asignó la tarea de coordinar la política de igualdad para esta región. Si uno en un gobierno del cambio no hace una gran inversión en una de las regiones más vulnerables, desiguales y violentas del territorio nacional, entonces no podemos hablar de cambio.