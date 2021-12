Francia Márquez ya tiene aval del Polo a su candidatura presidencial

Francia Márquez recibió el aval del Polo Democrático para aspirar a la Presidencia de Colombia en las elecciones del 2022.

Su postulación ya había recibido el respaldo del movimiento AICO (Autoridades Indígenas de Colombia), debido a las dificultades que tuvo el proceso de recolección de firmas con su movimiento Soy Porque Somos.

El espaldarazo del Polo fue revelado por algunos de sus congresistas a través de redes sociales, como el senador Wilson Arias, quien dijo “pudo ser antes, pero aún estamos a tiempo. Felicito a Francia y a su equipo de trabajo”.

La líder social y ambiental ha participado activamente con su precandidatura amparada por el Pacto Histórico, la alianza de partidos y movimientos que encabeza Gustavo Petro.

“Nunca he sido títere de nadie y no lo voy a ser ahora. Si entramos al Pacto Histórico es para disputarnos la presidencia, ganar la consulta. Estamos haciendo un camino con dignidad. Y si no lo logramos, lo harán nuestrxs hijxs”, dijo la semana pasada sobre su participación en dicha alianza.