“Fue un momento de presión”: disculpa de Córdoba al Concejo

La página de las diferencias entre Armando Córdoba Julio y el Concejo parece haberse cerrado. Esto, luego que el secretario de Participación del Distrito asistiera a la sesión de ayer de la corporación y pidiera disculpas públicas por sus declaraciones a este medio, en las que indicó que algunos concejales le estaban pidiendo puestos y que, como no se los daba, le tenían una persecución política.

Así, Córdoba Julio dejó en claro que esto no es verdad, señalando que desde la Secretaría de Participación le apuntan a trabajar de la mano con todas las instituciones y con el Concejo para sacar adelante planes y proyectos que redunden en el beneficio de Cartagena y sus habitantes.

“Por eso no dudé un solo momento en retractarme, que lo hice mediante un oficio que envié, en el que me retractaba de las afirmaciones hechas en un medio local, haciendo observaciones o señalamientos sobre los concejales, de los que debo decir que no tengo más que agradecimiento por ser parte de una corporación que debe trabajar articulada con el gobierno. Mis más sinceros respetos por todos ustedes. Soy respetuoso de la institucionalidad, soy respetuoso de la gestión de los buenos líderes, y sé que en este recinto hay liderazgos que van a aportarle mucho a Cartagena durante estos cuatro años. Simplemente fue un momento de presión, una salida en falso, me retracto de lo dicho. Creo que es de humanos errar, pero también es necesario que en Cartagena empecemos a asumir responsabilidades; yo como secretario asumo la responsabilidad seria y directa de todo lo que se viene desarrollando en esta entidad, y asumo la responsabilidad de mis acciones públicas, de los hechos que a nivel de medios presenté. Cualquier declaración que no esté atinente, que no esté acorde a lo que son mis funciones, estaré dispuesto a recogerla y a recomponer el camino”, dijo.

El concejal Fernando Niño reaccionó diciendo que las palabras de Córdoba afectaron a los miembros de la corporación en todos los ámbitos. “Creo que Cartagena necesita más ‘Armandos Córdoba’ que sean personas que tengan la oportunidad de trabajar en la parte política, que sean actores sociales, personas preparadas y responsables. Pero la palabra responsable la pongo entre comillas porque estos comportamientos no son los que deben realizar los funcionarios. La responsabilidad que necesitamos es que usted y su equipo de trabajo sepan administrar los 20 mil millones que hoy tiene en su cartera, que desde ya debe empezar a ejecutar para cambiar la calidad de vida de los cartageneros”, espetó Niño.

A su turno, Pión señaló que las diferencias entre Concejo y Distrito solo entorpecían los proyectos para Cartagena, pero señaló que los señalamientos que hizo Córdoba eran flechas que se lanzan y no retroceden.

“Nosotros no queremos seguir con estas confrontaciones, y en esta sesión, a bien de que usted ha hecho, como lo hace todo ser humano que reconoce cualquier equívoco, que hay flechas que se lanzan y no retroceden”, dijo, añadiendo que las expresiones de Córdoba generaron muchos insultos en las redes contra los concejales. Por ello, indicó que le pedirá a la Fiscalía que investigue los correos y las cuentas de redes sociales desde donde salieron los mensajes intimidantes.

“Las disculpas se aceptan, todos los seres humanos cometen errores, pero es tiempo que pasemos a otra instancia y que paren los señalamientos, porque esto se ha transformado en una guerra moral (...) Ahora ya queda en manos de la mesa directiva del Concejo tomar las acciones que considere alrededor de estas acusaciones y nosotros queremos enfocarnos en el plan de desarrollo”, manifestó.

Asimismo, el concejal Sergio Mendoza, del partido Alianza Verde (el mismo al que pertenece Córdoba), señaló: “Esperamos que cualquier acción de tipo disciplinaria y penal queden cercenadas a partir de la retractación misma. Recibimos también con gran satisfacción la humildad con la que has venido -Córdoba-, demostrando el respeto y el decoro que merece esta corporación (...) Pienso que es el momento de cerrar la página y avanzar. Nuestra ciudad tiene grandes retos y creo que este Concejo tiene la oportunidad de trabajar en equipo y construir. Desde la bancada de Alianza Verde ratifico nuestra voluntad de incidir para la construcción de todos los procesos que la administración necesite en cuanto a la construcción de políticas públicas”.

El cabildante Javier Julio Bejarano, de la Coalición Alternativa Cartagena, también hizo una invitación al trabajo conjunto por el bien de Cartagena.

“Es humano errar, pero es de caballeros reconocer nuestros errores. Recibo la retractación de Armando Córdoba, pero también quiero hacer un llamado a la ciudadanía en general, a mis compañeros concejales, al gobierno, que ya casi estamos a treinta días del nuevo gobierno, en los cuales también nos incluyo a nosotros, y lastimosamente lo que hemos venido escuchando ha sido una serie de confrontaciones y ataques, de situaciones que no han permitido que la ciudad dé sus primeros pasos (...) Creo que lo que necesita Cartagena es que todos los que estamos liderando el tema político estemos trabajando para superar la pobreza, que se empiecen a ejecutar obras (...) Es hora de empezar a cerrar esa páginas de las confrontaciones”, señaló Julio Bejarano.

Finalmente, el concejal Lewis Montero expresó que la corporación no está en contra de ningún funcionario. “Parece que hubiese una enemistad entre la administración y el Concejo; si somos la mesa directiva del alcalde, por Dios. Para poder crecer, necesita que el Concejo apruebe. Ya usted -Armando Córdoba- se retractó de lo que dijo y lo importante es avanzar”, concluyó Montero.