Funcionarios sindicalizados denuncian a la personera Distrital

“No es posible que esto esté pasando, cuando es ella como personera quien debe defender a trabajadores y sindicalistas”, indicó Marino Castellanos.

Por el otro lado, la personera Distrital indicó que las cosas no son como las dicen los quejosos y asegura que en ningún momento ha maltratado verbalmente a trabajadores, y que mucho menos ha denigrado o maltratado a alguien verbalmente por tener una discapacidad física.

“Envié una solicitud de revocatoria directa, pero de las actas en las que los sindicatos nombraron en su junta directiva a personas que tienen puestos de libre nombramiento y remoción, pues esto no se puede. Lo que se quiere es aclarar a ver cómo está esto; en ese transcurso ante el ministerio ningún empleado ha sido desvinculado.

“El hecho de que envíe una solicitud para ver si una persona puede estar aforada o no, no significa que no esté asociada, lo que no puede estar es siendo parte de la junta directiva de ese sindicato. Al llegar a la Personería me encontré seis sindicatos por las 75 personas que hay, y estos tienen a personas de libre nombramiento y remoción. Tampoco he maltratado a un trabajador porque tenga una discapacidad física, eso es una locura”, explicó De Caro.