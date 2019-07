Guillermo Gómez, el candidato “ungido”, declina su aspiración a la Alcaldía

El ex aspirante manifestó que en la actualidad no hay garantías para estas elecciones en el Distrito, pues considera que aún los cartageneros no están preparados para enfrentar la corrupción y votar a conciencia.

No obstante, Guillermo Gómez no abandonará el deseo de llegar a una corporación pública, de tal manera que aspirará a la Asamblea Departamental de Bolívar. “Ahora más que nunca seguiré trabajando por las familias y los niños del departamento que son los que pueden generar una transformación”.