Hasta el Pacto Histórico cuestionó a la Paz Total de Petro

Ante citación de esa comisión, el comisionado de paz, Danilo Rueda, asistió a escuchar y responder los duros cuestionamientos de los representantes, como el de la citante, Caterín Juvinao, quien sostuvo que en una investigación realizada se pudo identificar que los ceses al fuego y de hostilidades hechos por el gobierno con los grupos ilegales no han logrado una mejora en la inseguridad y violencia, “por el contrario, durante el Gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados han crecido en sus integrantes, se han expandido territorialmente y ha habido un recrudecimiento generalizado de la violencia a nivel nacional”.

Por su parte el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, le pidió al comisionado que aclarara desde cuándo sabía que el ELN tenía secuestrado al papá de Luis Díaz y las razones de por qué se demoró tanto en decirlo al país.

El congresista uribista además le solicitó que informe sobre el paradero de más de 250 personas que están secuestradas, según él, en este momento por el ELN.

El represente de la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, cuestionó a Rueda porque “no lo vemos como negociador sino como conciliador y así se ve en todos los procesos”, a la vez que le recordó el compromiso del del ELN, en el marco del protocolo de paz firmado con el gobierno que habría más violación de los derechos humanos, entre ellos el tema del secuestro.

Incluso hasta desde el mismo Pacto Histórico hubo cuestionamiento a la gestión del comisionado de paz. El representante a la Cámara, José Alberto Tejada, señaló que “en mi opinión deberíamos dedicarnos a diferenciar, una cosa es la negociación política y otra cosa es con grupos de criminales”.

El congresista considera que este gobierno no debe negociar con grupos armados ilegales que no tengan fines políticos, “ese tipo de grupos deben ser perseguidos con la fuerza del Estado” y precisó que “hay que diferenciar bien con grupos que tengan aparentemente fines políticos no político militares”.

Respondio Rueda

En su defensa, el comisionado de Paz sostuvo que lo que se ha hecho en este Gobierno dar cumplimiento al proceso de paz, que en su criterio estaba muy colgado. Rueda precisó que no es cierto que se tengan muchos proceso de paz en firme, sólo el que se hace con el ELN, mientras que los otros grupos, como el de las disidencias hacen parte de unos acercamientos.

“No estamos negando y nunca se ha negado el accionar de la fuerza pública, todos los ceses incluyen a la fuerza de los organismos de seguridad, del estado sin excepción”, declaró Rueda, quien manifestó que en este momento se pasa por un momento de crisis con el proceso de paz con el ELN.

Con respecto al crecimiento de los grupos ilegales, sostuvo que eso lo deberá responder en otro debate el Ministerio de la Defensa, más no es de su competencia.

Sostuvo que en la fase de exploración que se tuvo con el ELN se logró la liberación de 150 colombianos, además de los llamados corredores humanitarios que se pactaron para varios sectores del país.

Con respecto al secuestro del papá de Luis Diaz, el comisionado dijo que su liberación se estaría dando este mismo martes, a la vez que recordó que ya se ha retirado a la fuerza pública de la zona en donde supuestamente lo tiene la guerrilla. Manifestó además que el ELN está en discusión de decisiones profundas como por ejemplo esa de frenar el secuestro para seguir en la mesa de negociación.

Con respecto al Estado Mayor Central, planteó que fueron ellos mismos que de forma unilateral lo que se retiraron, como también que el presidente Petro ya explicó lo que pasará con ese acercamiento con ese grupo insurgente.

“En todas las fases de exploración se han hecho con la presencia de testigos y no hacen parte de la impunidad de los grupos armados ilegales”, le contestó Rueda a los congresistas que le manifestaron que no está legalmente autorizado para que haga ese tipo de acercamientos con grupo ilegales.

También le solicitó al Congreso dar trámite a la aprobación de la ley con la cual se estaría fijando las bases para que estos grupos delincuenciales se puedan someter a la justicia.