Hay 15 candidatos a la Alcaldía y 4 por la Gobernación

LAS PROPUESTAS DE LOS ÚLTIMOS INSCRITOS

Durante su inscripción el candidato a la Alcaldía por el movimiento ‘Cambiemos’, Jaime Hernández Amín expresó que será el candidato de la educación, porque su prioridad a invertir será para que los cartageneros tengan “una educación de calidad y para todos”.

“Soy el candidato de la juventud y el deporte, porque trabajaré para que todos tengamos mejores oportunidades y más trabajo. También trabajaré en recuperar todos los espacios públicos de Cartagena, para que sean lugares en los que podamos compartir todos los ciudadanos”, dijo Amín.

Asimismo Armando Córdoba, candidato por la Alianza Verde para la Alcaldía, expresó que busca derrotar a la “mafia politiquera” que tiene a la ciudad “capturada”.

“Cartagena está capturada por escrituras mafiosas y elitistas que no permiten que el desarrollo, el progreso, la dignidad humana y que la calidad de vida llegue a la gente. Nuestro programa se llama ‘Nuestra Cartagena’ y es un programa que lo hemos construido con la ciudadanía. No podemos seguir siendo humillados como cartageneros”, sostuvo el candidato de los verdes.

A su turno Minerva Romero, exprecandidata del Centro Democrático, y ahora candidata por ADA, advirtió: “Soy una mujer que se ha preparado con todos los esfuerzos del mundo. Madre, profesional, con una hoja de vida en Cartagena de más de 30 años en la administración, fui alcaldesa local, eso es lo que le presentó hoy a Cartagena y a mi gente”.

“Yo venía militando con el Centro Democrático con unos ideales como cualquier ciudadana, sin embargo, no tenía credencial, ni estaba con consulta ni encuesta. Ellos abrieron sus puertas, pero no se dieron los procesos. Yo sigo siendo amiga de los miembros del Centro Democrático, eso no me limita, pero Minerva toda la vida ha sido negra, no soy populista ni arribista”, manifestó Romero.

A su turno el abogado afro y defensor de las comunidades negras, Willman Herrera, candidato por el PRE, expresó: “Hoy no podemos desconocer que el Gobierno Nacional está en la obligación de proteger la diversidad multicultural. Si no tenemos en cuenta a las clases menos favorecidas, las cuales cumplen un papel importante dentro de la sociedad, no llegamos a ningún lado”, manifestó Herrera.