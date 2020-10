“Hay gente interviniendo con mandos medios en el Dadis”: William Dau

Sin embargo, el alcalde William Dau Chamatt reconoció que desde hace más de un mes ha estado recibiendo información respecto a estas situaciones, con las que relacionan a funcionarios de mandos medios.

“Sigue habiendo corrupción en este departamento, y tengo que reconocerlo, tengo que ser honesto. Pero hay que dejar claro que esto no tiene que ver conmigo o con personas de mi confianza. Tiene que ver con personas que vienen de administraciones pasadas, que ocupan mandos medios. En el Dadis la mayoría de funcionarios vienen de antes, no entraron en mi administración. Desde hace un mes o dos meses he venido escuchando de casos de posibles casos de corrupción, y no solo en el Dadis, también en la ESE.

“En el Dadis sigue habiendo corrupción, hay gente, particulares, que están interviniendo apoyados con mandos medios del Dadis, con personas que tienen en el Dadis. Estas es una situación en la que estamos poniendo mucha atención”, explicó el alcalde Dau.

El alcalde dice que son muchos los esfuerzos que hace para erradicar la corrupción y que ha sido un trabajo difícil.

“No doy abasto con tanto malandrín y tanto corrupto que vienen de administraciones anteriores haciendo sus cosas; donde hay plata, hay corrupción. La mayoría de funcionarios vienen de antes, pero tenemos que investigar esto hasta las últimas consecuencias”, explicó Dau Chamatt.

Así mismo, dejó ver que junto a su equipo de confianza buscan estrategias para detectar posibles hechos irregulares en la entidad de salud y erradicarlos.

Por ello analizan planes de intervención, donde se busca el apoyo de la Superintendencia de Salud.