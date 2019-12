“Hay que atender el descontento y construir una sociedad sin odios”: Araújo

El senador Araújo también señaló que, ante los comentarios de la relación de su partido, Centro Democrático, con el alcalde electo de Cartagena, William Dau, indicó que no tienen ningún tipo de acercamiento con este.

“A William Dau no lo conozco, nunca he cruzado palabra con él. No hemos conversado nunca. Quiero en lo más genuino que le vaya bien porque quiero que Cartagena logre superar dos obstáculos para el crecimiento y el ascenso social de todos los ciudadanos. El primero es la corrupción, y el segundo es la superación de la miseria. En eso estoy comprometido y si en algo puedo contribuir en esos dos puntos, siempre estaré dispuesto. Institucionalmente el partido Centro Democrático no aspira a participar del Gobierno Distrital. No lo han llamado, no lo está buscando ni está sobre el tapete hoy; pero sí como partido de gobierno, como senador de la República, estoy dispuesto siempre a tenderle la mano a este Distrito. La recomendación que le doy es que el primero de enero debe dejar de ser veedor y volverse alcalde”, indicó el congresista.