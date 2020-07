“Hay una violación al debido proceso”: Óscar Marín ante suspensión

La Procuraduría Regional de Bolívar confirmó la suspensión e inhabilidad por tres meses del cargo contra el concejal conservador Óscar Marín Villalba, tras un proceso que viene de marzo del 2019, en el que el ente de control alega que el concejal habría cometido presuntas irregularidades al declarar insubsistente al entonces jefe de la Oficina Jurídica de la corporación, Felipe Santos.

El Concejo fue notificado de esta decisión de la Procuraduría.

“Recibimos la notificación de la Procuraduría Regional y el presidente del Concejo, el concejal David Caballero, le dio apertura a una actuación administrativa, en la que se pretende darle cumplimiento a la decisión de la Procuraduría Regional. Se le dio un traslado al concejal Óscar Marín, en el que le pusimos en conocimiento que fuimos notificados del fallo y le dio el presidente un término de 24 horas para que explique al Concejo si tenía conocimiento de esto y todo lo concerniente al proceso. Mañana -2 de junio-, una vez rendidos los descargos, el presidente debe adoptar una decisión”, explicó Tatiana Romero, jefe de la Oficina Jurídica del Concejo.

Marín espera que su versión sea tenida en cuenta por la corporación y que no se acoja el fallo hasta tanto no se resuelva la tutela que presentará este jueves en la mañana, pues alega que en su caso “hubo una violación flagrante al debido proceso”. Asegura que la Procuraduría no hizo la notificación como debía y por tanto no pudo apelar este fallo, que es de primera instancia.

El concejal conservador explicó que la Procuraduría suspendió términos ante las condiciones por la pandemia y que la última vez que lo hizo fue el 8 de mayo, mediante la resolución 0204. Explica que la Procuraduría estableció que, debido a las condiciones, las notificaciones de los procesos disciplinarios se harán vía correo electrónico o por llamadas telefónicas.