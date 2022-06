Hernández critica a Petro por difundir trino sobre el secuestro de su hija

Fuerte indignación ha causado un trino de la periodista y creadora de contenido para adultos Amaranta Hank, en el que critica al candidato presidencial Rodolfo Hernández por no haber pagado la extorsión del Eln para que liberara a su hija Juliana.

Las reacciones se avivaron aún más cuando el candidato Gustavo Petro, con quien Hernández se disputará la Presidencia de Colombia, lo reposteó en su cuenta de Twitter, dándole mayor difusión y un aparente respaldo a la crítica de Hank.

El trino de la periodista señala: “Si bien Rodolfo no fue el culpable del asesinato de su hija, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pagó el rescate de su papá pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo”.