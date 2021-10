Ibargüen: “No fue difícil dejar el deporte para llegar a la política”

Hasta ahora he tenido poco acercamiento con ellos, hasta ahora hemos trabajado en dar a conocer por qué esta decisión de mi parte, voy a tener relación con los políticos sí, pero mi relación va ser con el pueblo, yo quiero escuchar al pueblo, estar de la mano del pueblo. Por ahora hablar con los políticos está de segunda mano, a mi lo que me interesa es que Colombia sepa cuál es mi objetivo de estar en el Senado.

A mí no me da miedo el Partido de la U, este es un partido que sus estatutos están cambiando totalmente, y el hecho que está cambiando es darme la cabeza de lista, a una mujer que es totalmente transparente, a una mujer negra, entonces las personas que estamos llevando este partido ahora somos diferentes y que sí vamos a trabajar por el pueblo colombiano.

La realidad es que la política en Colombia y en el mundo entero es turbia, pero creo que cuando tu eres una persona íntegra, sin importar el campo que desarrolles, tu trabajo, la transparencia va por delante y tus valores van a flor de piel, me da miedo encontrarme con personas que mientan, que expongan que vienen a trabajar por el país y que va a trabajar de forma individual, con esas personas me da miedo llegar a unirme, pero este es el tiempo de que los buenos empecemos a incursionar en la política y sumándonos para lograr el cambio, en vez de miedo estoy motivada de cambiar la cara de la política en Colombia. La política es chévere si se hace con buenos propósitos.

Yo siempre estuve muy al margen de la política, realmente nunca me había vinculado cuando era deportista y lo hice por decisión propia, como deportistas lo que buscamos es unir a un país y no incluirnos a un partido, cuando somos deportistas no es visto de buena manera, pero no porque nos lo impongan sino porque nosotros decidimos, y eso es respetable porque es muy maluco entrar en conflictos cuando tienes tu mente concentrada en la actividad deportiva.

Es algo totalmente difícil, porque de estar acostumbrada a muchos halagos y ahora a muchas controversias, pues es algo difícil y creo que el camino será difícil, porque si el camino de la política fuera fácil miles estarían en esto. Estoy tranquila, contenta por la oportunidad que hoy Dios me da y seguir trabajando fuertemente, porque estoy convencida que mi ilusión es trabajar por los más necesitados y así lo voy a hacer. Voy a demostrarle a esas personas que hoy no creen y que no se sienten bien con mi decisión que lo voy a hacer bien y que el único beneficiado va ser mi país.

No fue difícil dejar el deporte para llegar a la política, porque le entregué mi vida, todos mis sentidos y lo hice de una forma tan linda y aproveché todo lo que el deporte me brindó, lo dejé de una forma tranquila, fue mi vida, le dediqué más de 25 años al atletismo, pero creo que uno debe ser consciente de que las cosas llegan a su final y yo ya no lo hacía con la misma facilidad del comienzo, así que fue una decisión fácil retirarme de las pistas.

Me interesa ir a las regiones, conocer las dificultades de la gente, porque como deportista lastimosamente hubo regiones del país que no pude conocer, ahora en este camino me encantaría ir, entre otras a Chocó, a todas las regiones aisladas del país, La Guajira, para exponerles que seré una voz para ellos y moverme en redes sociales en donde planeo un gran trabajo.

Ir a la política si me cuestioné mucho, hablé con mi familia, me acerqué a personas que me ayudan a aterrizar cuando no lo estoy y todos me ayudaron a aclarar mi mente para lanzarme a la política. Toda la vida supe que no iba a ser entrenadora y no tengo esa capacidad.

- ¿Qué le vamos a escuchar de sus propuestas para que los colombianos voten por usted?

Tengo una propuesta muy importante de unir el deporte con la educación, empezar a trabajar desde las escuelas, con los niños y con los jóvenes, poder implementar más horario de actividad física en las escuelas, para que los niños tengan la oportunidad de un desarrollo físico bien llevado, poder incrementar lo que es una vida saludable. Van a escuchar que lucharé por una educación digna para los deportistas, me voy a vincular mucho con las leyes que se relacionen con la familia, las mujeres, las minorías, será una bonita campaña, porque como yo lo he vivido, porque me ha tocado tan duro, esa será mi voz para que Colombia sea un país con muchas oportunidades.