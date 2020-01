Iniciativa para sustituir caballos por coches eléctricos

Luego de una socialización y una concertación, ante el Concejo Distrital de Cartagena será presentado un proyecto encaminado a sustituir los tradicionales caballos cocheros del Centro Histórico de la ciudad, por coches eléctricos, de estilo colonial.

La iniciativa es elaborada por el concejal Javier Julio Bejarano, de la Coalición Alternativa Cartagena, quien señaló que lo que se busca es una solución al tema de los caballos en esta zona de la ciudad, que ha generado tantas polémicas por el mal estado en que han sido encontrados varios animales tras desplomarse en las calles de la ciudad amurallada.

Julio Bejarano dice que la iniciativa trae innumerables beneficios para todas las personas, con la prestación del servicio, así como al medio ambiente y al turismo.

“Lo primero es que les sigues garantizando empleo a los cocheros, es decir, no vas a cambiar a las personas, solo necesitas capacitarlas y ellas mismas quedarían manejando los coches eléctricos. También se acaba con el maltrato animal. En Cartagena, desde el 2014, existe el Decreto 0656 del 2014, que contempla todas las garantías para que los caballos no sean vulnerados en sus derechos, pero todos sabemos que eso no se cumple; que no se cumple el tema de los microchips, del peso, de los recorridos y las horas que pueden trabajar. Todo eso está regulado, pero a no lo cumplen.

“Con esta solución los caballos podrían descansar, la tradición no se perdería, porque los coches seguirían funcionando, pero se adaptarían y evolucionarían. La medida también es adaptable con el tema de turismo sostenible, porque lo cierto es que a muchos extranjeros que vienen de países desarrollados no les gusta el asunto del maltrato animal, entonces Cartagena se pondría al nivel de las grandes ciudades”, asegura Julio Bejarano.

El concejal de la Coalición Alternativa agregó que la sustitución generaría toda una gama de empleos adiciones. Por ejemplo, los mecánicos que se encargarán de hacer las reparaciones a los coches eléctricos, las personas que estarán encargadas de las estaciones de carga, quienes vendan los repuestos, entre otros. “Es una solución integral que toca varios puntos y que sin duda ayudaría a la ciudad desde el turismo, desde lo ambiental, desde lo social, desde lo animal”, aseguró el cabildante.

Antes de presentar la iniciativa como un proyecto en el Concejo, Julio señaló que en los próximos meses convocará a cocheros, animalistas y a la administración distrital, para analizar el impacto de la medida, cómo se podría implementar y buscar fuentes de financiación.

“Incluso, queremos invitar a la empresa privada, porque necesitamos buscar las fuentes de financiación, que es lo más complejo. La idea es convocar a todos los actores, mostrar los beneficios del proyecto y construir el proyecto de acuerdo con todas estas personas, para que todo el mundo quede contento y conociendo lo que busca la iniciativa. Hablé el viernes pasado de esta iniciativa en el Concejo, pero lo que hice fue ambientarla, aún no la he presentado, porque no quiero imponer proyectos de acuerdo, de tal manera que cuando se aprueben, la gente se empodere de los proyectos que se impulsen; por qué, pues porque muchas veces se hacen los proyectos desde el escritorio y cuando salen la gente no se los apropia, y se quedan en el papel. La idea es que, cuando salgan los proyectos, los ciudadanos los sientan y exijan. Por eso todos los proyectos los voy a hacer convocando a la ciudadanía que se beneficia de estos. En los próximos meses se convocará a todos los ciudadanos que tienen que ver con la iniciativa para que aporten”, puntualizó.

El concejal destacó que ya hay experiencias internacionales exitosas en casos como el de Cartagena. “Un ejemplo es Guadalajara, donde han hecho una sustitución por coches eléctricos tipo colonial, personalizados. Nueva York también está estudiando esta medida”, concluyó.