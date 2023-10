Judith Pinedo denuncia grave impedimento en contra de su campaña

Este perfil es necesario para notificar los ingresos y gastos de cada campaña, según la ley. Candidato que no dé cuenta de los montos de dinero que se mueven en sus campañas no podrá acceder a los recursos de reposición de gastos de campaña financiados por el Estado, en caso de lograr porcentajes mínimos exigidos, según la Ley 1475 de 2011.

Sin embargo, Judith Pinedo, candidata del movimiento Valientes por Cartagena, denunció que su no presencia en Cuentas Claras no ha sido por falta de transparencia, sino por inconvenientes técnicos del CNE.

“Hemos hecho todo lo posible para reportar ante el CNE los ingresos y gastos de la campaña. A la fecha no hemos recibido las credenciales para ingresar a la plataforma Cuentas Claras. Como no tenemos nada que ocultar, compartiremos nuestro informe financiero en redes sociales”, expresó Pinedo.

La MOE, notificada

La Misión de Observación Electoral (MOE) conoce la situación, pues la campaña de Pinedo alertó a esa entidad de vigilancia. “Nuestra campaña tiene gerente, contador, revisoría fiscal y auditoría interna, tenemos todas nuestras cuentas al día y no hemos sobrepasado los topes establecidos. No podemos aceptar que hoy se diga que nuestra campaña es la única que no ha reportado sus ingresos y gastos cuando es el CNE quien no nos ha dado las garantías necesarias para cumplir en igualdad de condiciones, porque nadie está obligado a lo imposible”, aseveró la candidata.

Y subrayó: “Por ello, exijo vehementemente no solo que el CNE atienda nuestras múltiples solicitudes y constancias, sino que cumpla su propia normatividad y nos permita rendir cuentas en debida forma. Nosotros lo hemos hecho tal y como ellos lo sugirieron, a través de correos radicados directamente ante esa entidad, pero hoy estamos sometidos a esta situación. Por ello hemos decidido reportar nuestros ingresos y gastos de campaña a través de nuestras redes sociales, porque conforme a nuestra ética y principios nosotros no tenemos nada que ocultar, mientras el CNE resuelve nuestras múltiples solicitudes”.