“Judith Pinedo me engañó”: Zaith Adechine sobre aval negado

Al respecto a los señalamientos de Zaith Adechine, Judith Pinedo le expuso a El Universal lo siguiente: “Yo no pertenezco al partido Alianza Verde como para tomar ese tipo de determinaciones. Yo les agradezco profundamente por acompañar con su coaval nuestro proceso en el que recogimos más de 140 mil firmas para inscribirnos como una candidatura alternativa, independiente y libre. En mi reunión con la Alianza Verde para hablar del aval fui muy explícita y certera en que yo no tenía nada que ver con sus decisiones internas o frente a los avales a candidatos que iban a participar en la contienda electoral”.

Y relató: “El viernes pasado me citaron en la mañana a una reunión en un hotel de la ciudad, pero yo estaba ocupada con mi inscripción ante la Registraduría. Entonces, Adechine, dos congresistas, Armando Córdoba y Viviana Miranda, se presentaron en mi oficina. En ese escenario, la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, me habló sobre recomendados de mi movimiento en sus listas verdes al Concejo, la Asamblea y para Jales, y es hoy la hora que no hemos dado ni un solo nombre. Delante de Zaith me preguntaron por él y lo único que le dije fue que lo conocía y a su papá. Que su papá había sido muy generoso conmigo en mis aspiraciones políticas anteriores y que pues yo no tenía ninguna objeción frente a ninguna candidatura. De hecho, me enteré el viernes en la noche de la decisión del Verde de no avalarlo”.

Pinedo aseguró que la decisión “le pareció dolorosa”. “Francamente me pareció así porque lo que vi en él, en Armando y en Viviana, fue que estaban haciendo un gran esfuerzo por organizar su partido y tener una buena tónica entre todos. No obstante, si Zaith entendió que yo tuve algo que ver, pues eso no es real. Yo no tengo ninguna injerencia. No he participado absolutamente en ninguna decisión en materia de avales del Partido Verde y él lo presenció en esa reunión. Yo agradezco mucho el respaldo del Verde, pero ni aporté nombres para listas para ninguna corporación e insisto que somos una alternativa independiente”.