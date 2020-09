Juez que negó matrimonio gay podría tener un proceso penal y disciplinario

Los argumentos del juez

Expertos opinan

La abogada aclara también que “el pronunciamiento en mención no se ajusta al derecho vigente, pues el juez no solo se aparta de los derechos reconocidos por la Corte en materia de igualdad, sino que carece de una verdadera argumentación jurídica. Desconoce abiertamente la supremacía constitucional frente a la ley y convierte a ‘Dios’ en su único soporte para tal decisión”.

El universal consultó a expertos, quienes dieron su postura sobre el actuar del juez. María Carolina Cárdenas, abogada con especialización en derecho constitucional y magíster en derecho con énfasis en derecho empresarial y contractual, asegura que “un funcionario judicial cuando profiere una providencia no está en ejercicio de sus libertades personales. En estos casos el juez se encuentra ante la obligación de solucionar el problema que ante él se plantea de acuerdo a lo establecido en la Constitución en su artículo 230, y no apelar a sus creencias religiosas con el fin de denegar justicia u omitir su deber legal, como se expresó en la sentencia T-388-09”.

Por su parte, la abogada Tatiana Maturana explica que la Corte Constitucional ha sido enfática al advertir que “los derechos de los ciudadanos no pueden ser objeto de consulta, pues la historia nos ha enseñado que poblaciones históricamente discriminadas sufrieron grandes barbaries con el aval de las mayorías. La línea de interpretación clarifica esta situación al dilucidar que el estado social de derecho concebido por la Constitución (democracia constitucional) se funda en la protección de todos los ciudadanos, mediante la garantía efectiva de sus derechos fundamentales, incluso contra la voluntad de las mayorías”.

En ese orden de ideas, Maturana aclara que “la Corte ha sido tajante al determinar que no son negociables las garantías fundamentales que tiene todo ser humano en condiciones de igualdad, a la vida en condiciones dignas, al libre desarrollo de su personalidad y a la garantía de no ser discriminado en ejercicio de tales postulados; y es por ello que cuando están en juego los derechos de una persona, los funcionarios públicos tienen prohibido abstenerse de cumplir con sus deberes constitucionales alegando objeción de conciencia, pues cuando este toma una decisión, no lo hace en uso de su libre albedrío, sino en aplicación del artículo 230 constitucional, por tanto abstenerse de aplicar estas reglas le puede acarrear un proceso penal y disciplinario”.