Junto a Uribe, Zuluaga anuncia que no se unirá al Equipo por Colombia

Este sábado, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, junto al expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y demás miembros del Centro Democrático, anunció desde Barranquilla que, por ahora, seguirá por su propia cuenta y no se unirá al Equipo por Colombia.

En una rueda de prensa, el candidato aseguró que, “desde que asumí la candidatura presidencial de Centro Democrático, he buscado una coalición pensando en los superiores intereses del país. He procedido con el mayor respeto por todos los candidatos del Equipo por Colombia y he recibido respuestas positivas que agradezco del doctor Omar Yepes, director del Partido Conservador, de su candidato, David Barguil, de Federico Gutiérrez y la candidata Aydée Lizarazo del Partido Mira”.

No obstante, no descartó la posibilidad de alianzas en el futuro, dijo que la decisión es por ahora, por lo que no sería extraño que para la segunda vuelta se una con algún otro candidato. “Reafirmo mi vocación de siempre: trabajar en la búsqueda de un amplio consenso que defienda a Colombia del populismo de izquierda”, dijo.

