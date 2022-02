La intolerancia que está afectando a las campañas políticas

La compleja situación la rechazó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien sostuvo: “cuánto daño hacen quienes siguen creyendo que con capuchas, vidrios rotos y papas bombas logran cambios. Solo logran amarillismo viral temporal y repudio social permanente. No darles el protagonismo inmerecido que buscan es la primera sanción que merecen, además de la judicial”.

Desde el Gobierno Nacional, el mensaje fue mucho más contundente de rechazo, se dio a través del ministro de la Defensa, Diego Molano, quien en un mensaje de Twitter expresó que “los de la Primera Línea no pueden seguir con violencia y con capucha coartando la libre expresión y el debate público en universidades públicas y foros. Intervino la Policía de Bogotá y hay dos capturados”.

Incluso, el ministro anunció que las personas detenidas deberán enfrentar la nueva normatividad que expresa la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual sostiene que está en defensa de la democracia.

Paralelo a ese hecho en la sede política del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Camacho, ubicada en ese sector, también fue atacada. “Desadaptados escupieron a mi gerente de campaña y vandalizaron mi sede. Es lamentable el nivel de intolerancia que han propiciado algunos sectores políticos. No nos intimidan. Seguiremos defendiendo nuestras tesis y trabajando para recuperar Bogotá”, contó el aspirante en un video.

Camacho apoyó su denuncia con el video en el momento en que los encapuchados se llevan una pancarta de la candidatura, mientras que entonan arengas en contra del uribismo y enarbolan banderas.

Otro de los hechos complejos de intolerancia lo tuvo que vivir el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien fue obligado a salir del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira por parte de un grupo de encapuchados quienes le expresaron que él no podía estar allí. Fajardo se encontraba en la universidad listo para participar en un acto académico, pero mientras caminaba hacia el salón fue cuando lo interceptaron los encapuchados.

Fajardo tuvo que abandonar de inmediato la universidad y salir hacia Manizales, en donde también tenía actos de campaña. Ya en la capital de Caldas se refirió a la compleja situación de seguridad.

“Estábamos invitados a la Universidad Tecnológica, íbamos caminando por el campus con toda la tranquilidad y de repente explotó una especie de papa bomba y aparecieron cuatro muchachos, todos vestidos de negro, encapuchados, y me dijeron que me tenía que ir, que yo no podía estar ahí”, relató.

Fajardo manifestó que es la primera vez que le toca vivir una expresión de esa naturaleza en una universidad del país, pero consideró que esto es “un reflejo de cómo está Colombia, de la incapacidad de tramitar las diferencias que uno pueda tener con una persona que piense diferente”.

También el jueves, pero en Cereté, Córdoba, un carro de perifoneo que apoya la campaña del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Conservador David Barguil, fue atacado con una piedra que rompió uno de los vidrios y dejó herido a uno de sus ocupantes. El ataque al parecer lo provocó un grupo de seguidores del candidato Gustavo Petro, quienes gritaron frases en favor del aspirante de la Colombia Humana.

Tras la compleja situación, el aspirante presidencial manifestó que “hay sectores que lo único que buscan es sembrar odio y resentimiento, dividiendo al país. Esa es la antesala de lo que harían si llegan al poder. No permitiremos que destruyan al país. Vamos a luchar por los cambios correctos, porque esta tierra está llena de gente buena, trabajadora y echada pa’ lante”.

En Medellín los aspirantes al Congreso por el Centro Democrático, la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal han sido blanco constante de ataques a su publicidad, al parecer también por seguidores de la extrema izquierda, lo cual llevó a que el partido uribista se pronunciara en rechazo a esa situación.

En el comunicado, se dice que “desde el Centro Democrático rechazamos tajantemente la vandalización de las vallas publicitarias de nuestros candidatos en varias ciudades del país. Estos hechos representan un ataque a la libertad de expresión y pensamiento, lo que afecta el correcto ejercicio de la democracia y de los derechos civiles y políticos”.

El partido aseguró que esos ataques no solo eran para los candidatos sino también para los ciudadanos que se sienten representados por el Centro Democrático y sus ideas. Por eso, expresaron la importancia de la defensa de la libertad que no se puede ver amenazada por la violencia e ilegalidad.

Para el Centro Democrático, los debates y las discusiones ideológicas deben hacerse bajo la cordialidad y el respeto, con argumentos e ideas, sin la necesidad de utilizar violencia y vandalismo, “no paramos, entre más nos dañen las vallas, más trabajamos. Los ataques de los enemigos de la libertad y de la democracia no debaten, lamentable”.

Hace dos semanas, a otro candidato al Senado por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, le robaron su sede política de donde se le llevaron computadores y material de campaña, una acción que para el actual representante a la Cámara, más que un acto de delincuencia, fue provocado por sectores extremistas de la izquierda.

Quedan tres semanas para las elecciones y el ambiente electoral se seguirá caldeando, no sólo por las propuestas de los candidatos, sino también porque este tipo de situaciones de intolerancia podrán seguir apareciendo.