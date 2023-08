“La monarquía del ‘Bolívar Primero’ deja a un Bolívar peor”: Zaith Adechine

Algo que se le aplaude mucho a Justin Trudeau, primer ministro canadiense, es que escoge a los miembros de su gabinete ministerial teniendo en cuenta los logros que han tenido en el ámbito que se moverán. Un médico laureado, a cargo del Ministerio de Salud; un astronauta, controlando el transporte; un general de mil batallas dirigiendo la defensa, y así con otras carteras. Lea: Si fuese por las redes, estos nombres ganarían la Alcaldía y la Gobernación

Zaith Adechine, candidato a la Gobernación de Bolívar con el aval del partido Movimiento de Salvación Nacional, busca hacer lo mismo en nuestro departamento; sin embargo, con ciertos matices congruentes a nuestro contexto y que los que tengan el poder de elegir sean los grupos sociales que cada secretaría busca impactar.

¿Cómo se come eso en una región donde lo tradicional es elegir a dedo, usualmente pagando favores políticos y apoyos electorales?

No voy a elegir todas las secretarías por medio de un mecanismo en el que sea la gente la que escoja, pues eso sería populista de mi parte. Sí planeamos que para secretarías como Agricultura, sea escogida una terna por parte de las asociaciones campesinas; Salud, postulada por una mesa de representantes de la medicina regional; Iderbol, por representantes del deporte; y Educación, elegida por sindicatos, docentes y padres de familia.

Pero sí hay dependencias que escogeré yo, como Hacienda, Secretaría Privada y Secretaría General, pues necesito que sean integrantes de mi equipo de confianza.

Luego de tantos meses de forjar su candidatura, con algunos obstáculos y controversias, ¿por qué está tan seguro que tiene lo necesario para ser la mejor alternativa de esta contienda?

Primero, porque tenemos una candidatura independiente que busca romper ese paradigma de que no se puede hacer política sin tener acuerdos politiqueros. Me he preparado para ser un gerente público con competencias técnicas, pero que logre tener el carisma para conectar con la gente. Un buen gobernador debe conocer de administración pública, finanzas públicas y contratación estatal, pero también conocer las necesidades de la ciudadanía para hacer las propuestas más acordes.

¿Qué no tenemos? Los acompañamientos políticos que, si bien inciden muchas veces en las contiendas electorales, están mandados a recoger. Claramente hay actores políticos sin tachas, pero nosotros preferimos romper con el modelo político y con el paradigma, gobernando con la gente. Aunque esto no quiera decir apartar a congresistas, diputados o concejales, pues los hay buenos y su aporte ayudará mucho a la gobernabilidad.

¿Y considera que esos elementos serán cruciales para hacerle frente a la candidatura de Yamil Arana, quien se muestra como el candidato más fuerte?

En el Arte de la guerra, de Sun Tzu, se reseña que si tú eres débil, tienes que hacerte pasar por fuerte. Si ellos no tienen mucha capacidad propositiva, académica y técnica, entonces tienen que gastar millonadas para llenar escenarios. 5 mil personas que no van a escucharlo, sino porque les toca; y él ni se acerca al micrófono ni habla con nadie, ni hace entrevistas y te aseguro que no irá a debates públicos porque no tiene la capacidad para hacerlo.