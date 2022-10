La nueva baja en el gabinete de Dau que suena para aspirar a la Alcaldía

Y resaltó: “Dios les bendiga siempre por la oportunidad brindada al dejarse acompañar de mi experiencia de trabajo, esa que me llevo reafirmado en las convicciones del bien común y del amor por Cartagena y sus habitantes”.

Tras 16 meses en su cargo como director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo (EGL), Fidel García Misas renunció por medio de una carta al alcalde de Cartagena, William Dau, y a María Eugenia García Montes, directora de Talento Humano del Distrito. (Lea: “Yo me pregunto si están ofreciendo dádivas para bloquear procesos”: Dau)

Fuentes consultadas por este medio aseguraron que Dau Chamat no se pronunciará sobre esta nueva renuncia; sin embargo, según relataron, el alcalde le agradeció a García Misas por su trabajo y le deseó éxitos en sus nuevas empresas.

¿Se lanzará a la Alcaldía?

Fidel García fue designado como director de la EGL en junio de 2021 y desde ese momento se convirtió en uno de los funcionarios más cercanos de Dau, proximidad evidenciada en espacios sociales, especialmente de fomento a la participación, la democracia y a la cultura ciudadana.

Hace meses que un rumor rodea a García como una de las cartas del movimiento del alcalde para que su legado siga en el Palacio de la Aduana. El funcionario es cercano al grupo político de Judith Pinedo, la Mariamulata; no obstante, en reiteradas ocasiones ha desvirtuado esta tesis electoral. “Nunca me lo han propuesto ni lo he pensado. Cada día trae su afán”, expresó hace un tiempo.