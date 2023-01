“La plata para viviendas la enredó Dau, no el Concejo”: Carlos Barrios

Y añadió: “En la misma línea, a Corvivienda se le aprobaron más de tres mil millones de pesos con vigencias futuras precisamente para mejoramiento de vivienda en 2023; no obstante, y ya escapa de nuestra jurisdicción, la forma con la que han ejecutado estos recursos ha sido criticada por muchos habitantes de El Pozón. Tengo hasta audios de residentes que manifiestan que los doce millones que se invirtieron en cada casa no se ven reflejados en cuanto al mejoramiento”.

“Despignorar no es viable”

Tanto Barrios y Lozano consideran que el proyecto de acuerdo como lo han presentado no reúne los requisitos de ley, pues “en principio el Distrito debió cumplir el pago de la totalidad del crédito, como se había aprobado, y pedir nuevas facultades para continuar con el trámite de la aprobación del crédito y el desembolso del resto de los 27.000 millones de pesos que fueron aprobados en el acuerdo 004 de 2019”, precisaron.

Por su parte, el concejal Barrios se defendió de los señalamientos aduciendo que “nunca se ha negado a aprobar un proyecto si son idóneos en su procedimiento administrativo”. “Bajo esa premisa, hemos aprobado otros créditos, como el de la chatarrización por más de 20 mil millones de pesos, el del alcantarillado de Bayunca por más de 40 mil millones de pesos, entre otros”.

“No hay proyectos diseñados”

Barrios aseguró que no existe un proyecto definido por Corvivienda que indique la destinación de los recursos que Dau busca para mejorar la viviendas en Nelson Mandela. “Corvivienda solamente ha establecido dos licitaciones públicas para mejoramiento de vivienda en tres años, cada una por tres mil millones de pesos. Si en tres años no han podido ejecutar seis mil millones de pesos, ¿cómo pretenden en su último año ejecutar 27 mil millones? No tienen la infraestructura ni los beneficiarios identificados”.

Para Carolina Lozano, además, el proyecto no es viable ni financiera ni legalmente, pues la despignoración no puede ser para vigencias vencidas, sino para vigencias futuras. “Nunca he estado en contra, lo que pasa es que los dineros vienen pignorados desde el 2019 y no han sido pagados al crédito, de acuerdo a la pignoración que hizo el Concejo ese año. Ellos están solicitando en el proyecto de acuerdo la liberación de los recursos para una incorporación en el 2023, tal como lo explicaron en la audiencia pública, cuestión que yo considero ilegal, teniendo en cuenta que esos dineros ya están pignorados, tienen una destinación específica desde el 2019 y liberarlos implicaría reglamentar o sacar un acuerdo retroactivo y el Concejo no puede hacerlo. Tiene la facultad de despignorarlos, pero hacia el futuro, no hacia atrás, como lo están solicitando. Ese fue uno de los motivos por los cuales no estuve de acuerdo con aprobar el proyecto”, aseveró Lozano.