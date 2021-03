La respuesta de William Dau ante renuncia de director de Edurbe

Precisamente, De Arco presentó la renuncia este jueves 4 de marzo, alegando presiones y supuestas amenazas de parte del alcalde.

El mandatario reconoce que no está de acuerdo con el informe que presentó Uriel De Arco como director de Edurbe y que por ello le pidió la renuncia, pero asevera que no lo ha amenazado.

“Le pedí que renunciara, para no tener que destituirlo. Él dijo que no renunciaba y entonces se citó a una reunión para este miércoles en la tarde con la junta de Edurbe para pedir su carta de renuncia, pero como ya la presentó, entonces se aceptará la renuncia. No lo he amenazado, le pedí la renuncia como se hace con cualquier empleado. No comparto el análisis que hizo Edurbe y por eso vamos a analizar eso, pues se dejaron cosas por fuera, pero sí pusieron las que favorecen al concesionario”, explicó el alcalde Dau.