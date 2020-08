“Las acusaciones son erradas”: exsecretario de Infraestructura de Cartagena

“La obra sí se ejecutó”

Ante los señalamientos, El Universal consultó a Antonio Flórez para conocer su versión de los hechos. Este afirmó que todo sería falso y que la obra sí se realizó en la isla.

Agregó que por el delito de peculado por apropiación fue absuelto y que la acusación de contratar sin el lleno de requisitos legales la va a apelar, ya que en el 2012 cuando se ejecutó el proyecto ya él no era secretario de Infraestructura.

“La obra sí se realizó y el contrato de interventoría se liquidó. Me acusan por algo en lo que yo ni siquiera intervine. En el 2010 cuando se contrata la obra y la interventoría, nos damos cuenta que en el presupuesto no se incluyeron los gastos del transporte a la isla, y eso obligó a suspender todo. Yo corregí el error en la falta de planeación al enmendar el presupuesto porque le faltaba ese ítem tan importante, que fue lo que atrasó la obra.

“Cuando se incluye ese ítem ya era fin de año y no se pudo montar la licitación. En el 2012 ya yo no soy secretario de Infraestructura y es cuando se realiza la obra en el colegio. Es más, en el sitio existían unas aulas que debían ser demolidas para construirse nuevas, junto con un laboratorio de física, pero en una reunión posterior de la cual yo no participé, consideraron que esas aulas era mejor dejarlas y hacer el colegio al lado. Me declaran culpable porque el colegio no se construyó donde estaba previsto inicialmente, pero eso sirvió para aumentar las aulas, mejorando las existentes y construyendo unas nuevas. La obra sí se hizo, la noticia que me señala hoy ante la opinión pública es totalmente falsa”, aseguró Flórez, añadiendo que en todo momento hubo transparencia y por eso no aceptó los cargos.