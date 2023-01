Las barras en Colombia, bravas con Petro por plata “embolatada”

“El gobierno de @petrogustavo le está fallando a la expectativa de las barras populares de más de 20 equipos de fútbol del país, quienes confiaron en él y votaron multitudinariamente como no se había hecho hasta ahora”, trinó la organización en un hilo en su cuenta de Twitter. Roy Barreras denunció a Miguel Polo Polo, ¿por qué?

El gobierno de @petrogustavo le está fallando a la expectativa de las barras populares de más de 20 equipos de fútbol del país quienes confiaron en él y votaron multitudinariamente como no se había hecho hasta ahora.

Al parecer no se estaría cumpliendo con un acuerdo al que las barras habían llegado en 2021 con el gobierno del entonces presidente Iván Duque, en el que se había asignado un presupuesto por medio del Ministerio de Deporte para ejecutar proyectos con las barras durante 2022.

“La decepción está en que Urrutia haya entregado 4.900 millones en un contrato no para implementar el sistema de validación y acceso a los estadios (decreto 1622 de 2022) sino para ‘analizar la implementación del sistema de validación y el proceso de acceso a los estadios’”, aseguraron en un trino.

El grupo aseguró que la asignación de esos contratos se dio sin un proceso abierto y transparente; sino que fueron presuntamente adjudicados a dedo por parte del Ministerio “con entidades que por lo menos nos dejan la incertidumbre de su idoneidad para este tema. Queda la pregunta, ¿por qué después de creado el decreto apenas se va a analizar su implementación? Algo no cuadra”.

Al parecer, no hubo una convocatoria pública o licitación por parte de MinDeportes para la ejecución del proyecto, por lo que desde Barras Unidas no saben por qué se adjudicó el contrato a una entidad de la que no se conoce su nombre, y plantean el interrogante de cuáles fueron los criterios técnicos que se tuvieron para tomar esa decisión.