Las implicaciones jurídicas del video publicado por William Dau

Gran revuelo ha causado la publicación de un video en redes sociales de parte del alcalde William Dau, en el que grabaron a escondidas una conversación entre este, la concejala Liliana Suárez y la secretaria de Educación, Olga Acosta.

El alcalde indicó que sus funcionarios están recibiendo presiones y que publicó el video en busca de poner un freno. En el video, le pregunta a Suárez que si fue a pedir OPS, pero esta responde que no. También le pregunta por unos mensajes que le enviaron al director de Espacio Público, Ausberto Coneo, en el que amenazan a este con enviarle un informe al alcalde de supuestos hechos irregulares si no accede a una cita. (Lea: Con grabación, William Dau denuncia presunto chantaje a sus funcionarios)

La concejala le indicó en la conversación que desconoce la situación, pero el burgomaestre le reprochó, explicándole que el número del que fue enviado el mensaje pertenece a Ronald Fortich, quien es esposo de Liliana Suárez y quien hizo parte del Concejo el periodo pasado. Dau asegura que descubrieron esto a través de una APP, cuando averiguaban de quién era el número del cual enviaban los mensajes amenazantes a Coneo.

Dau también preguntó a Olga Acosta qué fue a preguntarle Suárez y esta le indicó que le estaba comentando sobre dos fundaciones que tiene, que trabajan con jóvenes para evitar la deserción escolar. Sin embargo, el alcalde señaló que la concejala, presuntamente, habría intentado chantajear a la secretaria de Educación.

“A mí me llamaron ayer para avisarme que la concejal estaba en las instalaciones de la Secretaría de Educación, por eso me dirigí al lugar para confrontarla. Ella en el video menciona que tiene dos fundaciones, pero después le pregunto (y eso no sale en el video) acerca de los nombres de las fundaciones y me respondió que no tenían personería jurídica, que no eran formales”, explico el alcalde a este medio.