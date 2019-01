“Las personas en discapacidad esperan más de Transcaribe”: Clopatofsky

El consejero de la Presidencia de la República para la Participación de Personas en Discapacidad, Jairo Clopatofsky, estuvo en Cartagena recorriendo las estaciones de Transcaribe, sus buses y el servicio en general, para verificar cómo está la infraestructura para las personas en condición de discapacidad que usan el sistema.

En diálogo con El Universal, Clopatofsky expresó que “el sistema de Transcaribe es bueno, pero tiene falencias que hay que corregir, hay que mejorarlo, cuidarlo y ampliarlo, pero en todo esto deben tener cabida las personas o usuarios en condición de discapacidad”.

El consejero presidencial, que a los 21 años sufrió un accidente automovilístico lo que afectó su columna y le impidió recuperar su movilidad en las piernas, advierte que son muchas las situaciones que deben sortear las personas que usan equipos o padecen algún tipo de condición.

“Es un buen sistema de transporte masivo el que se tiene en Cartagena, pero he recibido quejas que hay estaciones que no tienen accesibilidad; asimismo las personas tienen problemas para acceder a su tarjeta para el transporte; también sobre algunos ascensores o plataformas que no funcionan en los buses articulados”, advirtió Clopatofsky.

“Si bien es cierto hay problemas con el sistema, por ejemplo en Chambacú y en el Patio Portal, en donde la rampa es bastante larga, hay que hacer unos ajustes, como nos lo ha dicho el gerente de Transcaribe, y se tiene pensado construir un ascensor”, dijo el alto consejero.

En el caso de Chambacú manifestó que la gerencia de la empresa le mostró los proyectos de las obras que se van a adelantar en esa y otras estaciones para mejorar el acceso de las personas en condición de discapacidad, las cuales estarían listas en máximo tres meses.