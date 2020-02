Las posiciones de los partidos frente a las administraciones de William Dau y Vicente Blel

Estas posiciones frente a las administraciones tienen múltiples implicaciones, que podrían terminar afectando a miembros de algunos partidos que quieran trabajar en la Alcaldía o la Gobernación de Bolívar.

El dirigente político Andrés Betancourt señaló que el Consejo Nacional Electoral estipuló el plazo para que los partidos tomaran posición y destacó los esfuerzos que se han hecho para mejorar el sistema democrático.

“El Estado, la ciudadanía y la academia han tratado de mejorar la democracia en Colombia y se han hecho diversos ejercicios desde la constitución del 1991 para que la democracia sea más efectiva y genere un orden y un control frente a las decisiones políticas. Hoy ha nacido el Estatuto de Oposición y va a ser en este periodo constitucional de los gobiernos regionales donde se va a estrenar. Frente a esto, los partidos deben definir cuál va a ser su postura política frente a gobiernos; dicta igual esta ley que no podrán tener responsabilidades políticas ni administrativas aquellos individuos que pertenezcan a los partidos que sean independientes o de oposición. Esto qué quiere decir, que cualquier persona que esté aspirando a un cargo, sea secretario, o las personas que aspiren a ser alcaldes locales, no puede aspirar ni ser elegidos si sus partidos se han declarado en oposición o independientes”, indicó el dirigente.

Asimismo, Betancourt agregó que “en el caso de las alcaldías locales, varios partidos se declararon en independencia. Aquellas personas que aspiraron o que tenían credenciales por estos partidos no pueden ser elegidos. Ejemplo, Juan Carlos Zárate, pues él acaba de terminar su periodo como edil y aspiró al Concejo por su partido Cambio Radical, y como Cambio Radical es independiente, entonces los ediles no lo pueden ternar porque no podría cumplir las funciones. Y es que estos alcaldes locales entran a ser parte del gabinete y a tener responsabilidades administrativas y políticas. Aquí se abren dos debates, pues el señor gobernador tendrá que evaluar nombramientos en secretarías, donde nombró a personas que eran candidatos y militantes de Cambio Radical, que se declaró en independencia. Y a nivel Distrital, se abre el debate si los ediles no incurrirían en alguna falla disciplinaria si siendo de un partido de oposición o de independencia terminan siendo funcionarios de la administración”, indicó Betancourt.

Una fuente consultada por este medio también señaló que el Estatuto de Oposición genera un impedimento, no una inhabilidad, para los que hayan ocupados cargos de elección o tengan algún tipo de rango directivo del partido. “Está condicionado a eso, que esas personas dentro de los doce meses siguientes a haber ejercido el cargo directivo o cargo de elección o haber sido candidato, no pueden participar del gobierno en relación con el cual el partido se declaró en independencia o en oposición. Eso dice la norma, y para efectos individuales, hay que revisar cada caso. Pero podrían darse algunos casos que las personas que hoy ocupan cargos puedan estar impedidas”, indicó.

Sin embargo, la fuente agregó que para el caso de los ediles es diferente, pues tienen como funciones propias de su cargo escoger las ternas para quienes aspiren a ser alcaldes locales.

“Ademas, porque al escoger el edil un cargo lo está haciendo de manera directa y no es un nombramiento que realiza la administración. Como parte de las funciones de las Juntas Administradoras Locales está la de escogencia de los alcaldes menores, es una función y ahí no tiene nada que ver el Estatuto, porque esa función de los alcaldes menores no está condicionada a la administración Distrital o a los principios donde haya juntas administradoras locales. En el caso de que el candidato a alcalde local sea de un partido independiente o de oposición, ahí sí que su nombramiento tendría la dificultad. Pese a las declaraciones de los partidos, la ley establece que dentro del periodo de cuatro años tienen una sola oportunidad para cambiar su declaración, en cualquier momento de esos cuatro años”, indicó la fuente.