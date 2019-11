Las relaciones de William Dau con la prensa

La respuesta

de Figueroa

Ante estas declaraciones, el periodista Carlos Figueroa salió al frente y así respondió: “El señor Dau tiene que atemperarse; primero respetar la libertad de prensa y segundo respetar al ser humano. Que asuma el rol de alcalde porque hoy se está portando peor que una verdulera. Porque un alcalde tiene que ser mesurado, tolerante y debe dar ejemplo de paz, armonía y tranquilidad. Pero que hoy su actitud es de ir a pelear y pelear, y no está mostrando claridad de cómo va a sacar a la ciudad adelante. Que no esté disparando para todas partes, que se centre en gobernar durante los cuatro años que le vienen a partir del primero de enero y que deje que la prensa haga su trabajo. A mí no me dieron casa en Corvivienda, porque esta no da casas, da subsidios. Las investigaciones que había en mi contra de la Fiscalía y la Procuraduría las archivaron porque no hallaron mérito alguno; eran denuncias temerarias. Yo no tengo casa, lo invito a que vaya a instrumentos públicos y revise a ver si tengo alguna casa. Debe asumir su rol de alcalde y por lo que dijo lo voy a denunciar en la Fiscalía”.