“Le vamos a ganar a Gustavo Petro”: Josué Alirio Barrera

No hay duda que Josué Alirio Barrera le ha impuesto una marca particular a la prematura campaña presidencial que vive Colombia en este año. Su origen campesino, su forma de hablar y su sombrero, son las características con las que se ha empezado a dar a conocer en el país. (Lea: Conozca la nueva coalición política que alista motores para las elecciones) Barrera, quien nació en una familia humilde en Casanare y que estuvo a punto de irse a la guerrilla por falta de oportunidades, es como dicen muchos el factor pueblo que no tenía el uribismo, un partido de derecha y en donde el exgobernador se ha abierto paso con sus particulares propuestas y la manera como le ha llegado a los electores, el pueblo como él lo llama. Aunque está en un partido de derecha, considera que la gente para el 2022 no le importa cuál será la tendencia del nuevo presidente, sino que sea una persona que conozca las realidades y esos sufrimientos, de los cuales incluso señala que Gustavo Petro, el candidato con el mayor favorecimiento en el momento los ha vivido. “Esta vez el pueblo quiere algo que no se nombre ni siquiera partidos políticos, ni sectores políticos, la gente quiere alguien cercano al pueblo, ya están viendo que el país lo que necesita es una persona que conozca del pueblo y más pertenecer algún sector lo que esperan es que las propuestas lleguen a la comunidad”, expresó Barrera.

El exgobernador afirmó que todavía es muy prematuro definir quién será el próximo presidente, incluso con la gran ventaja de Petro en las encuestas.

“Yo veo a Gustavo Petro como cualquier candidato, le vamos a ganar con la ayuda de mi Dios, no ataco a nadie, no ofendo a nadie, no me subo en los hombros de nadie para lograr el objetivo, pero lo único que se haré una campaña respetuosa, donde las propuestas de nosotros y nuestros resultados van a marcar la diferencia.

Uribismo que no repunta