Lo que dice William Dau sobre el fondo para erradicar la miseria

El congresista explicó: “El fondo no le quita autonomía al Distrito, pues es el Distrito el que puede o no transferir recursos al mismo y de esa forma sumar esfuerzos con otros actores en el propósito de superar la miseria en Cartagena. El fondo va a ser un articulador de esfuerzos. Hay que resaltar la transparencia en todo el trámite de la ley, que se discutió en cuatro debates en el Congreso, con muy amplia discusión, y que además tuvo una audiencia pública en Cartagena y una mesa técnica con funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación de Bolívar, Prosperidad Social, UNGRD, DNP y el Ministerio de Hacienda, junto a delegados de los ponentes”.

El concejal señala que el apoyo a esta ley fue dado por el alcalde y por su exgerente de ciudad, Mónica Fadul, y dice que no se habría discutido con los demás miembros de su equipo. Cree que el alcalde ha apoyado esta ley de espaldas a la ciudadanía. Pese a los argumentos de los demandantes y el concejal, el senador Araújo señaló que defenderá este fondo. Asegura que este no es privado, que es público y será operado por una entidad pública descentralizada sin afectar la autonomía de ninguna entidad territorial. De igual forma, precisó que el fondo es la posibilidad de articulación de distintos sectores públicos y privados en la lucha contra la pobreza, con un plan de dinamización que permite pensar la ciudad a mediano plazo, en armonía con los planes de desarrollo.

Esto mismo señala Javier Julio Bejarano, concejal de Cartagena. El cabildante alega que, antes de ser sancionada la ley, el alcalde William Dau envió una carta de apoyo a este proyecto, “resultando esta preocupante, ya que esta ley podría quitarle autonomía territorial. La preocupación radica en que esta ley crea una junta directiva en la cual la Alcaldía solo tendrá dos votos de once. Esta ley crea un fondo que será administrado por esta junta y como régimen de contratación encuentro que es uno privado, lo cual agudiza mi inquietud”.

Sin embargo, deja ver que, cuando se aprobó la ley, el documento “no era el mismo que se había revisado”. Dice que por ello, tras la aprobación, hizo una reunión en su despacho con varios de sus secretarios, a la que citó al senador Araújo luego de un análisis del documento. Cuenta que le indicaron al senador que no estuvieron de acuerdo con algunos puntos.

“Entre esos puntos señalamos que sacaran de la ley una disposición que decía que los excedentes del Distrito deben ir a parar al fondo. Yo dije que no, y me aseguré que en ninguna parte de la ley ni en lo que viene nos pueden obligar a aportarle al fondo. En ningún momento se permitirá que el fondo entre a reemplazar al Distrito”, indicó Dau.

Explicó que por ello envió una carta al presidente Duque para que se tengan en cuenta los puntos señalados. Hay que recordar que en esta etapa de reglamentación se pueden hacer ajustes a la ley.

“Tengo que aclarar que firmé una carta donde dije que estoy de acuerdo con que se haga una ley para que se recojan fondos para Cartagena, no firmé ningún acuerdo con efectos de esa ley; esos fueron términos generales. ¿Por qué estuve de acuerdo con el fondo?, pues porque si el senador Araújo o el Gobierno quieren buscar recursos de cooperación internacional, si el Gobierno quiere hacer aportes a este fondo, pues bienvenido. Yo no puedo cerrar la puerta para que se aporte plata al Distrito, pero tengo que dejar claro que ese fondo no va a reemplazar el manejo del Distrito por parte de la Alcaldía, ni compromete recursos”, dijo Dau.