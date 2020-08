Lo que viene en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe

El senador Fernando Nicolás Araújo, vocero del Centro Democrático, indicó que la decisión del líder natural de su partido es dolorosa.

“Esta decisión es dolorosa, pero el Centro Democrático es un partido que crece en el dolor, es un partido que ha crecido en la adversidad; es un partido que se ha formado a pesar de la injusticia. Es un partido que a pesar de la infamia del ‘hacker’, sigue vivo. Un partido que a pesar de que nos robaron la presidencia de Óscar Iván Zuluaga, tiene mayor determinación para seguir en esta lucha.

Hoy que están persiguiendo a nuestro líder natural, tenemos que trabajar con más fuerza, con más disciplina, mayor rigor y mayor amor a Colombia. Está renunciando al Senado, pero no a su vocación de liderazgo; renuncia al Senado, pero no al amor a Colombia; renuncia al Senado, pero no al trabajo por Colombia”, indicó Araújo.

Así mismo, Sonia Villa, coordinadora del Centro Democrático en Cartagena, indicó que es una noticia triste la renuncia de Uribe al Senado para los miembros del partido, pero cree que fue una decisión acertada. “Creo que no le dejaron otra salida. Leía la carta y lo que veo es que no encuentra garantías (...) Creo que piensa que es mejor dar un paso al costado para que el partido pueda llenar su curul y seguir cumpliendo la agenda legislativa. Además, pienso que se va a concentrar en su defensa, ante un proceso que está plagado de irregularidades. Creo que con esa persecución que le tenía la Corte es mejor que este libre (...) Como directora del partido en Cartagena, digo que nos vamos a unir a apoyarlo en todas sus decisiones, porque estamos seguros que son las mejores decisiones para él y para el país (...) Él debe quedar libre, ahora lo debe juzgar la Fiscalía. Además, es sorpresivo que ahora otro cartel de la toga, que es el internacional, la Corte Internacional de Derechos Humanos, acaba de condenar a la Nación por 28 mil dólares por haberle quitado la curul a Petro por un tiempo. Cómo se explica eso, cómo condenan a la Nación a pagar 28 mil dólares por quitarle la curul a Petro por hechos demostrables, y resulta que las cortes quieren tener a Uribe preso.