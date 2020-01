Las tres localidades de Cartagena están sin alcaldes

Desde el primero de enero las alcaldías locales de Cartagena están huérfanas. Esto debido a que el alcalde William Dau Chamatt aún no ha designado a los funcionarios que estarán a cargo de las tres localidades del Distrito, mientras se surte el proceso de elección de quienes ocuparán el cargo oficialmente. De acuerdo con Gabriel Medrano, edil y presidente de la Localidad 3, el secretario del Interior, David Múnera, les expresó que este fin de semana la administración trabajará en el nombramiento de los alcaldes interinos.

“Todavía no han encargado a nadie, las localidades están por decirlo así, acéfalas. Sin embargo, tuvimos un acercamiento con el secretario del Interior y le comentamos que necesitamos que se encargue una persona mientras se da el proceso de elección de la terna”, dijo Medrano. Es de resaltar que las alcaldías locales fueron asumidas hasta el 31 de diciembre por Carlos Mieles (Localidad 1), Gregorio Rico (Localidad 2), y Patricia Zapata (Localidad 3). Por tanto, refiere Bernardo Romero, líder cívico, el alcalde debe proceder a nombrar a tres personas para que asuman las funciones en las alcaldías locales, mientras convoca a las Juntas Administradoras Locales (JAL) para que inicien el proceso de conformación de la terna con los elegibles para el cargo. “Dentro de los primeros 20 días del año, el alcalde convoca y le da un tiempo a los ediles para que hagan la convocatoria para recibir las hojas de vida y la conformación de la terna”, explica Romero.

Se definen la

otra semana

Este medio consultó al alcalde Dau sobre la designación de los alcaldes locales y este explicó que ya tiene varios nombres de opcionados y a más tardar la próxima semana definirá quiénes ocuparán los cargos provisionalmente. “En el transcurso de la semana entrante estarán nombrados de manera interina, ya tengo varios nombres, pero no les he terminado de concretar”, precisó Dau Chamatt.

Ya hay mesas directivas

Ahora bien, mientras se eligen los alcaldes, en las tres localidades conformaron ayer sus mesas directivas, conformadas así: -Localidad Histórica y del Caribe Norte: presidente: José Miguel Romero Pérez; vicepresidente: Anderson Joel Saer; y secretario: Alfonso Borré. -Localidad de la Virgen y Turística: presidenta: María Bernarda Sayas; vicepresidenta: María Escobar; y secretaria: Iris montes. -Localidad Industrial y de la Bahía: presidente: Gabriel Medrano; vicepresidente: Julia Cabrera; y secretaria: Arinda Gándara.

Tras ser nombrado como presidente de la JAL de Localidad 3, Medrano aseguró que buscará “asumir el reto con mucha responsabilidad y gallardía. Desde la presidencia de la JAL buscaremos que los ciudadanos se acerquen para trabajar de la mano y armar todos los procesos que vienen ahora, desde el plan de desarrollo y las iniciativas que se deben priorizar en la localidad”.

