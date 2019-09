Los 16 proyectos que el Concejo discutirá en sesiones extras

La solicitud de préstamos por 20 mil millones de pesos para seguir con la chatarrización que le corresponde a Transcaribe operador, la financiación del macroproyecto del canal del Dique y la reestructuración de la deuda pública, son algunos de los 16 acuerdos que presentó ayer el Distrito ante el Concejo.

Así comenzaron las sesiones extraordinarias del Concejo, solicitadas por el alcalde Pedrito Pereira Caballero el 30 de agosto pasado y que terminarán el 23 de septiembre (serán 20 días de debates). La sesión de ayer, en la que no estuvo el alcalde Pereira porque debió asistir a una reunión en Bogotá en la Vicepresidencia de la República, empezó a las 8:30 y terminó a las 10:10 a. m. En reemplazo del alcalde estuvo el secretario del Interior, José Carlos Puello Rubio.

“Los proyectos que el ejecutivo está presentado al Concejo, involucran asuntos de vital importancia para el presente y futuro de la ciudad, como el cierre financiero del megaproyecto del canal del Dique y el consecuente aporte que nos corresponde, siendo necesaria la destinación de un porcentaje de la renta de contraprestación portuaria del Distrito. Ante la importancia de esta definición, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- han manifestado el interés de enviar sus respectivos delegados a los debates que para el efecto, cite el honorable Concejo”, indicó Puello.

Mientras que el Distrito ve con optimismo que los proyectos que presentó salgan adelante, algunos de los cabildantes se mostraron preocupados porque consideran que el tiempo que tienen en las extras sería insuficiente para estudiar los proyectos y así decidir si los aprueban o no.

“Si hay 16 proyectos y tenemos 20 días para discutirlos, pues tenemos que empezar por los fundamentales, por los que más necesita la ciudad. Consideramos que hay una buena intención, una idea de dejarle al próximo gobierno unas cosas organizadas, pero hay algo que es tiempo versus materialización. Quedan 19 días, ya consumido el de hoy -ayer-. Los proyectos necesitan una audiencia pública, un tiempo para publicar; un tiempo para primer y segundo debate en espacios. Diría que lo importante es mirar lo de la refinanciación de la deuda pública, y los incentivos tributarios para poder generar mayores ingresos en lo que resta del periodo y adecuando para el próximo periodo”, indicó el concejal César Pión, del Partido de La U.

“No nos informaron cuáles eran los proyectos de acuerdo que venían para acá. No fuimos previamente invitados a una socialización con Pedrito; quedo preocupado. Los tiempos no dan. Felicito estas iniciativas, pero no estoy de acuerdo en que con poco tiempo no se hayan socializado. Tengo dos meses pidiendo una información al Distrito, información del proyecto de alumbrado público y tuve que meter una tutela, que fallaron a mi favor”, indicó Carlos Barrios, cabildante del Partido Cambio Radical.

La postura también la apoyó el concejal conservador Óscar Marín, señalando que, para ahorrar tiempo, se debió hacer una socialización previa. “No es responsabilidad del Concejo si no se aprueban los proyectos. Hubo falta de planeación y no hubo una socialización previa”, dijo Marín.

Sin embargo, el alcalde Pedrito Pereira no está de acuerdo con eso y dijo que varios de los proyectos se han discutido anteriormente y son conocidos por los concejales.

“Muchos de los acuerdos radicados han sido estudiados por el Concejo en sesiones anteriores, como el caso de Transcaribe, el tema de la comunidad Zenú en Membrillal; el de incentivos tributarios o el Plan Maestro de Educación. Son temas que han venido trabajándose hace mucho tiempo, de tal manera que esperamos que se pueda cristalizar esa discusión en sesiones extraordinarias; creemos que el tiempo es ampliamente suficiente en septiembre, y si ellos lo consideran en su autonomía, que hemos respetado la relación con el Concejo, de acuerdo al pacto que firmé con el presidente y la vicepresidenta, también podrían trabajarlos y seguirlos el primero de octubre cuando tienen sesiones ordinarias.

“No le vamos a imponer nada al Concejo, respetamos su autonomía, pero sí hay proyectos trascendentales para Cartagena, como la destinación para el canal del Dique, en el que la ANI y el Ministerio de Transporte están dispuestos a asistir al Concejo para explicarlos, y en el tema de la reorganización administrativa también. La función pública estuvo y la misma vicepresidenta también podría estar presente. Recuerdo que hace días con función pública hubo una reunión con los concejales, donde se socializó este proyecto. Confiamos en el Concejo y su autonomía, y en el pensamiento de intereses generales por Cartagena. Todos los secretarios de despacho y organismos nacionales están dispuestos a socializar con ellos si necesitan más información de la que ya se ha tenido”, dijo Pedrito Pereira.

Asimismo, para explicar por qué no se presentaron antes las extras, el secretario del Interior explicó que “no se hizo antes porque se estaban estructurando bien los proyectos para que los honorables concejales tengan claridad sobre estos”.