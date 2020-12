¿Los concejales reciben sueldo por sesión que duró cuatro minutos?

“Primero llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, documento para dar cuenta. Cuarto, lo que propongan los concejales”, esta fue la programación de la sesión ordinaria del Concejo Distrital de Cartagena del martes, 8 de diciembre, que duró menos de cinco minutos.

Ese día no hubo ningún documento sobre la mesa y tampoco intervenciones por parte de los cabildantes presentes en la sesión virtual. Solo asistieron 11 de los 19 concejales: David Caballero, Óscar Marín, Rodrigo Reyes, Lewis Montero, César Pión, Claudia Arboleda, Laureano Curi, Luis Cassiani, Wilson Toncel, Kattya Mendoza y Hernando Piña.

No asistieron Fernando Niño, Luder Ariza, Carlos Barrios, Gloria Estrada, Julio Bejarano, Carolina Lozano, Liliana Suárez y Sergio Mendoza.

El hecho desató una serie de comentarios negativos en la ciudad pues algunas personas cuestionaron que “existiendo tantos problemas en Cartagena los concejales no tengan temas para hablar y cobren altos sueldos por tampoco tiempo de trabajo”.

Y es que la Federación Nacional de Concejos estableció que el valor de los honorarios por sesión para el 2020 es de $516.604 para municipios de categoría especial, como es el caso de Cartagena.

¿Qué pasó?

Al respecto, El Universal se comunicó con David Caballero, presidente del Concejo de Cartagena, quien explicó lo sucedido.

El cabildante aclaró que esta sesión, la cual era tema libre, se convocó para poder cumplir el trámite para aprobar los proyectos de acuerdo de este 9 y 10 de diciembre. (Le puede interesar: Concejo aprobó nueve proyectos de acuerdo en segundo debate)

“Ese era un día para que todos estuviéramos en familia porque era el de Día de Velitas, pero nosotros lo habilitamos para poder darle curso a los proyectos, ya que estos deben surtir unos trámites y si no demoran tantos días publicados no se les puede dar segundo debate. Nos tocó convocar sesión para ese día para poder cumplirle a la ciudadanía con los proyectos de acuerdo”, afirmó.

Precisó que los cabildantes no presentaron ninguna proposición debido a que estaban a pocos días de acabarse el tercer periodo de sesiones ordinarias (hoy culminaron) y no tendría sentido presentar algo que no se alcanzaría a debatir ni llamar al secretario en cuestión.

Caballero anotó que esta sesión no fue paga, tampoco la realizadas ayer y hoy, las cuales duraron más de cinco horas. Expuso que las 150 sesiones ordinarias al año por las que reciben honorarios ya fueron agotadas.

Esto teniendo en cuenta que en la Ley 136 de 1994, “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, se establece en el artículo 66 que en los municipios de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente 150 sesiones ordinarias y hasta 40 extraordinarias al año.

“Ese no fue un día pago, pero por eso no demoramos los cinco minutos. Los concejales tenemos derecho a 150 sesiones ordinarias pagas en el año y 40 extraordinarias, pero ya nosotros las agotamos. Incluso, el Gobierno nos va a llamar a extras porque quedaron pendientes varios proyectos para primer debate y por estas tampoco vamos a recibir ningún dinero. Las sesiones extraordinarias las cumplimos en la discusión del Plan de Desarrollo. Estamos trabajando estos días gratis”, sostuvo Caballero.

Agregó que: “Hemos estado trabajando duro y de corrido, solo hemos descansado prácticamente un mes”. (Le puede interesar: Concejo aprueba moción de censura contra secretario de Planeación)