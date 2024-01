Los cuatro alcaldes en Bolívar que enfrentan demandas electorales

Pascuales López asegura que para las elecciones del 29 de octubre del 2023 Dainer José Guzmán fue elegido como alcalde por el Partido Liberal Colombiano, teniendo, supuestamente, otros avales de partidos que no conformaron una coalición.

El Universal intentó contactarse con el alcalde Achí, pero no obtuvo respuesta.

“El señor Dainer Guzmán también contaba con aval del partido Alianza Democrática Amplia (ADA) y el coaval de los partidos Comunes y Todos Somos Colombia. Con todos estos avales contaba con multiplicidad de avales de varios partidos o movimientos políticos que no hicieron acuerdos de coalición para apoyarlo con el Partido Liberal, siendo este por medio del cual resulta electo”, precisó Pascuales.

Por el parentesco

El 18 de enero se conoció que el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió una demanda que busca la nulidad de la elección de Rafael Rodríguez, alcalde de San Cristóbal.

La acción fue interpuesta por Giovanny Martínez Carballo, quien acusa al mandatario de estar presuntamente inhabilitado para ejercer su cargo, pues, según señaló, no podía aspirar a dicho cargo por ser hermano de Tomás José Rodríguez Manotas, actual gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo Tomás.

El proceso es manejado por el magistrado José Rafael Guerrero Leal, quien liderará la investigación correspondiente. Además, la situación fue notificada a la Procuraduría General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral y a la Agencia Nacional de Defensa del Estado. Por otro lado, se le requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil que brinde los antecedentes administrativos del acto de elección impugnado.

Presuntos delitos electorales

El magistrado Luis Miguel Villalobos es el responsable de tramitar una demanda que busca tumbar la elección de Miguel Samir Barrios Coneo, alcalde de Clemencia, por la presunta existencia de votos fraudulentos.

La acción fue interpuesta por José Fernel Mendoza Trujillo (aspirante a la Alcaldía de Clemencia en las pasadas elecciones), quien pide que se declare la nulidad de algunas mesas de votación que operaron en el municipio en las elecciones territoriales de alcalde “por hallarse demostrada la existencia del fenómeno de la trashumancia o de votos fraudulentos”.

Ante los hechos, el alcalde Miguel Barrios pronunció: “Desconozco el alcance de la mencionada nulidad porque no he sido notificado, pero de antemano indico que frente a todas las demandas y denuncias responderé como siempre lo he hecho, en derecho y guiado por la bendición de Dios”.