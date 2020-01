Los escándalos que salpicaron a la política cartagenera en 2019

Audios, contratos y señalamientos elevaron la indignación de cartageneros este año. El Universal presenta un recuento de los escándalos más sonados.

1. La terna de la discordia

Tras anular de forma definitiva la elección de Antonio Quinto Guerra como alcalde electo, Cartagena enfrentaba otra crisis: asumir una nueva interinidad mientras se acercaba el periodo de elecciones.

El presidente Iván Duque tenía dos opciones. La primera, ratificar a Pedrito Pereira como alcalde encargado tras su nombramiento el 18 de septiembre de 2018 o elegir entre la terna de candidatos que presentó el Partido Conservador.

Lo ‘curioso’ del asunto es que Pedrito Pereira pidió ser incluido en la terna a las directivas de su partido. Sin embargo, fue el mismo Omar Yepes, presidente del Partido Conservador quién anunció a medios que Pereira no estaba en la lista de ternados.

Este hecho evidenció una puja por el poder al interior del Partido Conservador. Según informó la Wradio, los comisionados para armar la nueva terna eran los representantes a la Cámara Yamil Arana Padauí y Emeterio Montes.

Arana cercano a la casa Blel, del exsenador Vicente Blel y su hija la senadora Nadia Blel; y Montes es sobrino del exsenador William Montes.

Ambas casas políticas, fuertes en el departamento, “no quieren que Pereira haga parte de la terna y por ello no lo incluyen”, se dijo en su momento.

Pese a esto, el presidente Iván Duque ratificó a Pereira Caballero en el cargo con el aval de varios sectores sociales y sindicales.

Es decir, la tan organizada terna no fue tenida en cuenta.

2. Los audios y el cartel de la contratación

El 23 de septiembre de este 2019 explotó uno de los escándalos más grandes en Cartagena. Una serie de audios publicados por la WRadio revelaron una presunta corrupción que salpicaron a altos funcionarios como el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, el presidente del Senado de la República, Lidio García, y el gerente de Aguas de Bolívar, Miguel Torres Scaff (primo del hoy gobernador Vicente Blel).

Las grabaciones que se hicieron virales en el país exponen cómo funcionaba un presunto un cartel de la contratación en Bolívar.

En el material se refieren a una serie de contratos y comisiones como el que, al parecer, fue firmado entre Aguas de Bolívar y el Consorcio Virgen del Carmen, para el alcantarillado de El Carmen de Bolívar; los “compromisos” para la campaña política a la Gobernación de Vicente Blel, relacionados a la permanencia de 300 OPS que deben garantizarse en Aguas de Bolívar; el poder e injerencia que tendría Blel Saad en la Contraloría y comisiones a funcionarios, entre otros hechos.

Fue tal la magnitud de lo conversado en los audios que los entes de control iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de investigar los hechos denunciados.

Una parte de la grabación que más hizo mella en la ciudadanía fue la expresión “el negro es flojo, no le gusta trabajar”, pronunciadas por el exsenador y condenado por parapolítica, Vicente Blel Saad.

En entrevista con El Universal, el líder del clan Blel defendió el significado de sus afirmaciones.

“Lo que siempre hemos criticado de la idiosincrasia nuestra es que la gente no le gusta trabajar, la gente se acerca donde uno a decirle “dame un puesto para no trabajar. Eso no es nuevo. Aquí desde que inventaron hace 50 años la corbata, la gente nada más iba a cobrar. Que eran como la regla, aparecían cada 30 días”, dijo.

3. Polémico contrato del Acalde Local 2

En julio de este año, Funcicar hizo fuertes observaciones a la Alcaldía Local 2 sobre el proceso de selección abreviada ALC2-LIC16-2019, por $270 millones de pesos. El objeto del contrato era “ejecutar las acciones tendientes a mejorar los procesos de gestión de calidad, así como también el fortalecimiento al Consejo de Planeación Local y Junta de Acción Comunal, en aras de cumplir la meta de realizar acciones para certificar proceso de la Alcaldía Local a través de ISO 9.000”.

De acuerdo con las investigaciones, el contrato dirigido a 50 personas tenía dentro de las especificaciones técnicas a contratar elementos que se alejaban de su objeto contractual. Por ejemplo, 12 pasadías a Bendita Beach, en las Islas del Rosario, los cuales incluyen transporte náutico, tour panorámico, coctel de bienvenida, uso de las instalaciones, almuerzo caribeño y bebida, cancha de voleibol y playas.

Sobre este proceso, a través de la Resolución No. 38 del 26 de Julio de 2019, el alcalde la Localidad 2, Gregorio Rico, no le quedó de otra que declararlo desierto, teniendo en cuenta que durante la audiencia de cierre no se presentaron ofertas y/o proponentes.